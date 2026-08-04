Μπαρτσελόνα και ακόμη δύο ομάδες στη «μάχη» για τον Ουναΐ

Την ίδια ώρα, η Χιρόνα φέρεται να αξιώνει περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρησή του, ποσό που ανεβάζει σημαντικά τον βαθμό δυσκολίας της μεταγραφής.Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ, η Μπέτις ετοιμάζεται να κάνει την κίνησή της για τον διεθνή χαφ, θεωρώντας ότι μπορεί να προσφέρει ποιότητα και δημιουργία στη μεσαία γραμμή. Οι Ανδαλουσιάνοι εκτιμούν ιδιαίτερα την ευελιξία του Ουναΐ, καθώς μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως επιτελικός όσο και ως κεντρικός μέσος, ακόμη και στα άκρα με ελευθερία κινήσεων.