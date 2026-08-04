Μπαρτσελόνα και ακόμη δύο ομάδες στη «μάχη» για τον Ουναΐ
SPORTS

Μπαρτσελόνα και ακόμη δύο ομάδες στη «μάχη» για τον Ουναΐ

Το ενδιαφέρον για τον Αζεντίν Ουναΐ συνεχίζει να μεγαλώνει στην Ισπανία, με νέα δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι, πέρα από την Μπαρτσελόνα, στη διεκδίκηση του Μαροκινού μέσου έχει μπει δυναμικά και η Ρεάλ Μπέτις

Μπαρτσελόνα και ακόμη δύο ομάδες στη «μάχη» για τον Ουναΐ
Την ίδια ώρα, η Χιρόνα φέρεται να αξιώνει περίπου 25 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρησή του, ποσό που ανεβάζει σημαντικά τον βαθμό δυσκολίας της μεταγραφής.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ, η Μπέτις ετοιμάζεται να κάνει την κίνησή της για τον διεθνή χαφ, θεωρώντας ότι μπορεί να προσφέρει ποιότητα και δημιουργία στη μεσαία γραμμή. Οι Ανδαλουσιάνοι εκτιμούν ιδιαίτερα την ευελιξία του Ουναΐ, καθώς μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως επιτελικός όσο και ως κεντρικός μέσος, ακόμη και στα άκρα με ελευθερία κινήσεων.

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