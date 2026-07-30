«Αφήστε τον ελεύθερο!» – Η μεγάλη… πρόβλεψη για τον Κωστούλα

Μεγάλες προσδοκίες υπάρχουν στη Μπράιτον για τον Χαράλαμπο Κωστούλα, με τους ανθρώπους που γνωρίζουν καλά τον σύλλογο να εκτιμούν ότι η νέα αγωνιστική περίοδος μπορεί να αποτελέσει το σημείο καμπής στην καριέρα του νεαρού Έλληνα επιθετικού