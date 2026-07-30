Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.
«Αφήστε τον ελεύθερο!» – Η μεγάλη… πρόβλεψη για τον Κωστούλα
«Αφήστε τον ελεύθερο!» – Η μεγάλη… πρόβλεψη για τον Κωστούλα
Μεγάλες προσδοκίες υπάρχουν στη Μπράιτον για τον Χαράλαμπο Κωστούλα, με τους ανθρώπους που γνωρίζουν καλά τον σύλλογο να εκτιμούν ότι η νέα αγωνιστική περίοδος μπορεί να αποτελέσει το σημείο καμπής στην καριέρα του νεαρού Έλληνα επιθετικού
Ο 19χρονος φορ, ο οποίος αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2025 από τον Ολυμπιακό έναντι περίπου 29,8 εκατομμυρίων λιρών, πραγματοποίησε την πρώτη του σεζόν στην Premier League καταγράφοντας 21 συμμετοχές και δύο γκολ. Παρ’ όλα αυτά, είχε περιορισμένο χρόνο συμμετοχής ως βασικός, ξεκινώντας μόλις δύο φορές στο πρωτάθλημα και από μία στο FA Cup και το Carabao Cup.
Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Μπράιτον, Γουόρεν Άσπιναλ, εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για τον Κωστούλα, μιλώντας στο podcast Albion Unlimited του BBC Radio Sussex.
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Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Μπράιτον, Γουόρεν Άσπιναλ, εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για τον Κωστούλα, μιλώντας στο podcast Albion Unlimited του BBC Radio Sussex.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
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