Καιρός: Σαββατοκύριακο με 39άρια και ισχυρά μελτέμια, έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο

Τοπικές καταιγίδες στα ορεινά, χωρίς αξιόλογη υποχώρηση της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες

38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Ο



8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και τις επόμενες ημέρες, χωρίς αξιόλογη μεταβολή.



Δείτε αναλυτικά την πρόγνωση της ΕΜΥ:



ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.







Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.







ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Κλείσιμο



Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, το απόγευμα στο Ιόνιο βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.







ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Με ζέστη, ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο και τοπικές απογευματινές καταιγίδες στα ορεινά θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει κατά τόπους στους καιρός θα είναι γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ωστόσο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτύσσονται πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, δίνοντας τοπικούς όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά.Την ίδια ώρα, οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά στο Αιγαίο. Το Σάββατο θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ, ενώ την Κυριακή και τη Δευτέρα αναμένεται περαιτέρω ενίσχυσή τους, με ριπές που κατά τόπους θα αγγίζουν τα. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και τις επόμενες ημέρες, χωρίς αξιόλογη μεταβολή.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗΚαιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και το βράδυ τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣΚαιρός: Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικούς όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, το απόγευμα στο Ιόνιο βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά.



Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 και στα ηπειρωτικά τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.



ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ



Καιρός: Αίθριος.



Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και από το μεσημέρι στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 24 βαθμούς Κελσίου, στις Κυκλάδες έως 30 με 31, στην Κρήτη έως 33 και στη νότια Κρήτη τοπικά 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.





ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ



Καιρός: Αίθριος.



Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.





ΑΤΤΙΚΗ



Καιρός: Αίθριος.



Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου.





ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά.



Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.



Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.



Πρόγνωση για την Κυριακή 09-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα δυτικά και βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7, βαθμιαία τοπικά 8 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς, τοπικά στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και στις Κυκλάδες τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.





Πρόγνωση για τη Δευτέρα 10-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα βόρεια. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7, τοπικά 8 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.



Πρόγνωση για την Τρίτη 11-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα βορειοδυτικά.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.