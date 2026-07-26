Η κρυφή αιτία που οι διακοπές δεν σε ξεκουράζουν όσο νομίζεις.
O Παναθηναϊκός πάει για μεγάλο χτύπημα από το NBA
O Παναθηναϊκός πάει για μεγάλο χτύπημα από το NBA
Η αναζήτηση του παίκτη που θα αποτελέσει τον βασικό δημιουργό του νέου Παναθηναϊκού έχει μπει στην τελική της ευθεία, όμως οι «πράσινοι» δεν δείχνουν διατεθειμένοι να προχωρήσουν σε μια βιαστική επιλογή
Η θέση του γκαρντ αποτελεί αυτή τη στιγμή την απόλυτη προτεραιότητα για την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με το «τριφύλλι» να αναζητά έναν αθλητή που θα μπορεί να οργανώνει το παιχνίδι, να δημιουργεί για τους συμπαίκτες του, αλλά παράλληλα να έχει την ποιότητα και την προσωπικότητα να παίρνει αποφάσεις στα κρίσιμα σημεία.
Η αγορά της EuroLeague δεν προσφέρει πολλές διαθέσιμες λύσεις, καθώς οι περισσότεροι παίκτες που ταιριάζουν στα «θέλω» του Παναθηναϊκού δεσμεύονται με συμβόλαια. Αυτό σημαίνει πως για αρκετές περιπτώσεις θα απαιτούνταν οικονομική υπέρβαση ή ακόμη και συμφωνία για αποδέσμευση.
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Η αγορά της EuroLeague δεν προσφέρει πολλές διαθέσιμες λύσεις, καθώς οι περισσότεροι παίκτες που ταιριάζουν στα «θέλω» του Παναθηναϊκού δεσμεύονται με συμβόλαια. Αυτό σημαίνει πως για αρκετές περιπτώσεις θα απαιτούνταν οικονομική υπέρβαση ή ακόμη και συμφωνία για αποδέσμευση.
Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr
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