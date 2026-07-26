O Παναθηναϊκός πάει για μεγάλο χτύπημα από το NBA
SPORTS

O Παναθηναϊκός πάει για μεγάλο χτύπημα από το NBA

Η αναζήτηση του παίκτη που θα αποτελέσει τον βασικό δημιουργό του νέου Παναθηναϊκού έχει μπει στην τελική της ευθεία, όμως οι «πράσινοι» δεν δείχνουν διατεθειμένοι να προχωρήσουν σε μια βιαστική επιλογή

O Παναθηναϊκός πάει για μεγάλο χτύπημα από το NBA
Η θέση του γκαρντ αποτελεί αυτή τη στιγμή την απόλυτη προτεραιότητα για την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με το «τριφύλλι» να αναζητά έναν αθλητή που θα μπορεί να οργανώνει το παιχνίδι, να δημιουργεί για τους συμπαίκτες του, αλλά παράλληλα να έχει την ποιότητα και την προσωπικότητα να παίρνει αποφάσεις στα κρίσιμα σημεία.

Η αγορά της EuroLeague δεν προσφέρει πολλές διαθέσιμες λύσεις, καθώς οι περισσότεροι παίκτες που ταιριάζουν στα «θέλω» του Παναθηναϊκού δεσμεύονται με συμβόλαια. Αυτό σημαίνει πως για αρκετές περιπτώσεις θα απαιτούνταν οικονομική υπέρβαση ή ακόμη και συμφωνία για αποδέσμευση.

Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr

Thema Insights

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.

Το DEI College παρουσιάζει τη Sophia. Την πρώτη 24/7 βοηθό AI που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι φοιτητές

Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο ψηφιακό ακαδημαϊκό βοηθό, σχεδιασμένο να συνομιλεί με τον φοιτητή φυσικά, να κατανοεί τις απορίες του και να τον καθοδηγεί στη μελέτη του.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης