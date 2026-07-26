O Παναθηναϊκός πάει για μεγάλο χτύπημα από το NBA

Η αναζήτηση του παίκτη που θα αποτελέσει τον βασικό δημιουργό του νέου Παναθηναϊκού έχει μπει στην τελική της ευθεία, όμως οι «πράσινοι» δεν δείχνουν διατεθειμένοι να προχωρήσουν σε μια βιαστική επιλογή