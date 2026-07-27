Το απίθανο αυτοκίνητο του Μάικλ Τζόρνταν στην Μύκονο

Η παρουσία του «Air Jordan» στην Ελλάδα δεν αποτελεί πλέον έκπληξη. Τα τελευταία χρόνια επιλέγει συχνά τη χώρα μας για τις καλοκαιρινές του διακοπές, ενώ φέτος έφθασε στη Μύκονο με την οικογένεια και στενούς συνεργάτες του, έχοντας ως βάση το υπερπολυτελές M'Brace, μήκους περίπου 75 μέτρων, το οποίο συγκαταλέγεται στα κορυφαία ιδιωτικά σκάφη αναψυχής παγκοσμίως.