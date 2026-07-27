Η κρυφή αιτία που οι διακοπές δεν σε ξεκουράζουν όσο νομίζεις.
Το απίθανο αυτοκίνητο του Μάικλ Τζόρνταν στην Μύκονο
Το απίθανο αυτοκίνητο του Μάικλ Τζόρνταν στην Μύκονο
Δεν είναι μόνο το υπερπολυτελές superyacht M'Brace που έχει τραβήξει τα βλέμματα στη Μύκονο. Ο θρύλος του NBA, Μάικλ Τζόρνταν μετακινείται στο νησί με ένα εντυπωσιακό αυτοκίνητο...
Η παρουσία του «Air Jordan» στην Ελλάδα δεν αποτελεί πλέον έκπληξη. Τα τελευταία χρόνια επιλέγει συχνά τη χώρα μας για τις καλοκαιρινές του διακοπές, ενώ φέτος έφθασε στη Μύκονο με την οικογένεια και στενούς συνεργάτες του, έχοντας ως βάση το υπερπολυτελές M'Brace, μήκους περίπου 75 μέτρων, το οποίο συγκαταλέγεται στα κορυφαία ιδιωτικά σκάφη αναψυχής παγκοσμίως.
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