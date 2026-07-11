Γιατί ο Χάαλαντ έγινε ο πιο συμπαθητικός σταρ του Μουντιάλ: Το μητρικό όνομα στη φανέλα, οι ιστορίες ενός... παιδιού που αρνείται να μεγαλώσει

Ένα παιδί που άργησε να ξεχωρίσει

Το όνομα της μητέρας του στη φανέλα

Αγόρασε το αρχαιότερο νορβηγικό βιβλίο για να το δωρίσει

Χάαλαντ ο Youtuber: Πέντε εκατομμύρια ακόλουθοι μετά τα γκολ στη Βραζιλία

Το εκπληκτικό με τον Χάαλαντ είναι πόσο συνηθισμένα ήταν τα χρόνια της ανάπτυξής του. Στα πρώτα του βήματα προς το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, συμμετείχε στα προπονητικά καμπ ταλέντων της Νορβηγικής Ομοσπονδίας, χωρίς όμως να ξεχωρίζει ιδιαίτερα.Ένα από αυτά, που πραγματοποιήθηκε στο Σταβάνγκερ τον Ιούνιο του 2014, είναι χαρακτηριστικό. Ενώ ανήκε ακόμα στον σύλλογο της πόλης του, τον Μπράιν, ο Χάαλαντ είχε επιλεγεί μεταξύ των 30 καλύτερων ποδοσφαιριστών που είχαν γεννηθεί το 2000 και, στο τέλος της συγκέντρωσης, ζητήθηκε από τους προπονητές να επιλέξουν έναν παίκτη που πίστευαν ότι θα κατάφερνε να κερδίσει διεθνείς διακρίσεις. Κανένας προπονητής δεν έβαλε ένα σημάδι δίπλα στο όνομα του Χάαλαντ.Λίγο μετά από εκείνο το καμπ, ο Χάαλαντ άρχισε να μεγαλώνει. Και μάλιστα με ταχύ ρυθμό. Ο μεγαλύτερος αδελφός του, ο Άστορ, έχει διηγηθεί την ιστορία του μικρού αδελφού του που μεγάλωσε 20 εκατοστά σε ένα χρόνο και πήρε 20 κιλά. Ξεπέρασε σε ύψος και τον πατέρα και μέντορά του, τον πρώην διεθνή της Νορβηγίας Άλφι, καθώς και τους περισσότερους αντιπάλους του.Βέβαια ανεξάρτητα από το ύψος του, ο Χάαλαντ είχε πολύ αυτοπεποίθηση στην πορεία του προς την κορυφή. Ο Μπρέντε Χάνγκελαντ ήταν αρχηγός της εθνικής ομάδας της Νορβηγίας όταν συμμετείχε σε ένα προπονητικό καμπ που ήταν παρών και ο μικρός Έρλινγκ και θυμάται τον νεαρό να περιγράφει τα σχέδιά του να γίνει ο καλύτερος επιθετικός στον κόσμο.«Τα περισσότερα από τα 14χρονα αγόρια εκεί μόλις που μπορούσαν να με κοιτάξουν στα μάτια, όχι όμως ο Χάαλαντ» είχε πει ο Χάνγκελαντ.Πλέον αυτός ο χαμογελαστός γίγαντας έχει 297 γκολ σε 364 εμφανίσεις για τη Μόλντε, τη Σάλτσμπουργκ, τη Ντόρτμουντ και τη Μάντσεστερ Σίτι, ενώ και το διεθνές του ρεκόρ είναι εξίσου εκπληκτικό. Έχει βρει το δρόμο προς τα δίχτυα σε κάθε ένα από τα τελευταία 14 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί με τη Νορβηγία, φτάνοντας τα 62 γκολ σε 54 διεθνείς αγώνες.Οι πιο παρατηρητικοί θα έχουν δει πως ο Ερλινγκ Χάαλαντ αγωνίζεται στην μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή με μια διαφορετική φανέλα. Δεν είναι μόνο το «Χάαλαντ» πλέον, ούτε και το «9».Ενώ στις φανέλες του Μάντσεστερ Σίτι αναγράφεται απλώς το «Haaland» -το επώνυμο του πατέρα του- στις διεθνείς εμφανίσεις του έχει συμπεριλάβει και το επώνυμο της μητέρας του, Γκράι Μαρίτα Μπράουτ. Στη νορβηγική κουλτούρα είναι συνηθισμένο οι άνθρωποι να συμπεριλαμβάνουν τόσο το μητρικό όσο και το πατρικό όνομα στο επώνυμό τους.Ο Αλφ Χάαλαντ θήτευσε εκτός από την εθνική Νορβηγίας και σε ομάδες της Premier League, ενώ η μητέρα του σέντερ φορ της Σίτι ηταν αθλήτρια του επτάθλου σε πολύ υψηλό επίπεδο.Στα πρώτα βήματα της καριέρας του Έρλινγκ Χάαλαντ στη Σάλτσμπουργκ και τη Μπορούσια Ντόρτμουντ, ο επιθετικός αναφερόταν με το διπλό επώνυμο.Ωστόσο, παρέλειψε το «Μπράουτ» κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Ντόρτμουντ και στη Μάντσεστερ Σίτι. Όταν του ζητήθηκε να προφέρει το όνομά του για δημοσιογραφικούς σκοπούς στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ο 25χρονος Χάαλαντ το προφέρει ως «Έρλινγκ Μπράουτ Χάαλαντ».Μπορεί οποιοσδήποτε να θαυμάζει έναν αθλητή τόσο υψηλού επιπέδου για τα πεπραγμένα του εντός των γηπέδων. Υπάρχουν όμως μερικές φορές ιστορίες που δείχνουν πως κάποιοι κρύβουν και ιδιαίτερες πτυχές στις προσωπικότητές του. Ο Χάαλαντ έχει και μερικές ιστορίες από αυτές.Συγκεκριμένα, ο Έρλινγκ Χάαλαντ, που δεν αρκείται στο να εμπνέει τους Νορβηγούς μέσω της επιτυχίας του ως ποδοσφαιριστής, θέλει να το κάνει και μέσω της ιστορίας — διδάσκοντάς τους για τους Βίκινγκς.Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι, ο οποίος είναι ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών της χώρας του δώρισε πριν μερικούς μήνες ένα σπάνιο βιβλίο του 16ου αιώνα με ιστορίες των Βίκινγκς στην πόλη της Νορβηγίας όπου μεγάλωσε.Ο Χάαλαντ γεννήθηκε στο Λιντς – καθώς ο πατέρας του, έπαιζε τότε στη Λιντς Γιουνάιτεντ – αλλά μεγάλωσε στην πόλη Μπράιν. Ο 25χρονος και ο πατέρας του αγόρασαν το βιβλίο για 1,3 εκατομμύρια νορβηγικές κορώνες (118.000 ευρώ) τον περασμένο Δεκέμβριο – ένα ρεκόρ για πώληση βιβλίου στη Νορβηγία.Πρόκειται για την έκδοση του 1594 ενός έργου του ιστορικού του 13ου αιώνα Σνόρρι Στούρλουσον, το οποίο αφηγείται μεσαιωνικές ιστορίες για βασιλιάδες, βασίλισσες, αγρότες και πολεμιστές των Βίκινγκ. Ο Χάαλαντ δώρισε το μοναδικό σωζόμενο αντίτυπο στη βιβλιοθήκη του Μπράιν, ώστε να μπορεί να εκτίθεται και να είναι προσβάσιμο στο κοινό.«Θέλω το βιβλίο να είναι πάντα ανοιχτό, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να διαβάσουν για εκείνους που κατάγονταν από τον τόπο καταγωγής μου, το Μπράιν και τη Γιάερεν», δήλωσε ο Χάαλαντ στα νορβηγικά μέσα ενημέρωσης τότε. «Είχα την τύχη να ζήσω το όνειρό μου μέσω του ποδοσφαίρου, και ξέρω ότι δεν έχουν όλοι αυτή την ευκαιρία. Τα βιβλία δίνουν σε πολύ περισσότερους ανθρώπους την ευκαιρία να ονειρεύονται μεγάλα πράγματα, να βλέπουν νέες δυνατότητες και να βρίσκουν το δικό τους μονοπάτι.»Η εκπληκτική αποτελεσματικότητα του Χάαλαντ σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο έχει οδηγήσει στην εκτίναξη της δημοτικότητάς του, αλλά η εμπορική του στρατηγική αναμφισβήτητα συμβάλλει σε αυτό. Τον περασμένο Σεπτέμβριο άνοιξε ένα κανάλι στο YouTube, μια πλατφόρμα όπου, με συνειδητή επιλογή, προσφέρει μια παιχνιδιάρικη ματιά στη ζωή του εκτός γηπέδου. Τα βίντεο είναι προσεκτικά μονταρισμένα, αλλά ταυτόχρονα δίνουν μια εικόνα ενός αστείου και ιδιόρρυθμου χαρακτήρα.Επιλέγει επίσης μια ανεπιτήδευτη παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα, μέσω του Snapchat και του Instagram. Έχει παρομοιάσει την εμφάνισή του με τον Σρεκ και με έναν χαρακτήρα ιαπωνικού anime, τον Ματζίν Μπου.Κανένα από τα δύο δεν μπορεί να θεωρηθεί κομπλιμέντο, αλλά επιλέγοντας μια αυτοσαρκαστική αυθεντικότητα, ο Χάαλαντ κερδίζει ένα τεράστιο κοινό.Τον τελευταίο μήνα, ο λογαριασμός του στο Instagram προσέλκυσε σχεδόν 18 εκατομμύρια ακόλουθους, ενώ ο ιστότοπος ανάλυσης Social Blade αναφέρει ότι 5 εκατομμύρια από αυτούς προστέθηκαν μέσα στις 24 ώρες που ακολούθησαν τα δύο γκολ που πέτυχε εναντίον της Βραζιλίας.Επίσης, το κανάλι του στο YouTube έχει σχεδόν 900.000 νέους συνδρομητές. Όταν έψαξε κανείς το όνομά του στο Google την Πέμπτη, δύο ημέρες πριν τον ημιτελικό, εμφανίστηκε ακόμη και ένας ειδικός ρυθμός τυμπάνων και νορβηγικά emoji που κωπηλατούσαν στην οθόνη.