Το Parian Chronicle, υπό την διαχείριση της SWOT Hospitality, είναι το πρώτο Destination By Hyatt ξενοδοχείο στην Πάρο και άνοιξε τις πόρτες του την 1η Ιουλίου, παρουσιάζοντας μια διαφορετική πρόταση φιλοξενίας που συνδυάζει την κυκλαδίτικη αισθητική, τον πολιτισμό και τη σύγχρονη πολυτέλεια.
Μετά το «ναυάγιο» με Φρανσίσκο αλλάζει πλάνα ο Ομπράντοβιτς – Η εισήγηση του Μπατίστ που κερδίζει έδαφος
Μετά το «ναυάγιο» με Φρανσίσκο αλλάζει πλάνα ο Ομπράντοβιτς – Η εισήγηση του Μπατίστ που κερδίζει έδαφος
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς συνεχίζει την αναζήτηση του βασικού πόιντ γκαρντ που θα ολοκληρώσει το ρόστερ του Παναθηναϊκού για τη νέα σεζόν, έχοντας πλέον αλλάξει εντελώς κατεύθυνση
Η περίπτωση του Σιλβέν Φρανσίσκο δεν προχωρά, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι του «τριφυλλιού» να επικεντρώνονται αποκλειστικά σε επιλογές από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
Ανάμεσα στα ονόματα που έχουν πέσει στο τραπέζι βρίσκεται και εκείνο του Κέντρικ Ντέιβις, ενός παίκτη που προτάθηκε από τον Μάικ Μπατίστ και εξετάζεται από τον Σέρβο τεχνικό και τους συνεργάτες του.
Γιατί δεν προχώρησε του Σιλβέν Φρανσίσκο
Ο Παναθηναϊκός παρακολουθούσε στενά τις εξελίξεις γύρω από τον Σιλβέν Φρανσίσκο, περιμένοντας μήπως προκύψει η δυνατότητα αποχώρησής του από τη Βιλερμπάν. Η υπόθεση παρέμεινε ανοιχτή για αρκετό διάστημα, όμως τα δεδομένα άλλαξαν οριστικά τις τελευταίες ημέρες, βάζοντας τέλος στα σενάρια.
Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr
Ανάμεσα στα ονόματα που έχουν πέσει στο τραπέζι βρίσκεται και εκείνο του Κέντρικ Ντέιβις, ενός παίκτη που προτάθηκε από τον Μάικ Μπατίστ και εξετάζεται από τον Σέρβο τεχνικό και τους συνεργάτες του.
Γιατί δεν προχώρησε του Σιλβέν Φρανσίσκο
Ο Παναθηναϊκός παρακολουθούσε στενά τις εξελίξεις γύρω από τον Σιλβέν Φρανσίσκο, περιμένοντας μήπως προκύψει η δυνατότητα αποχώρησής του από τη Βιλερμπάν. Η υπόθεση παρέμεινε ανοιχτή για αρκετό διάστημα, όμως τα δεδομένα άλλαξαν οριστικά τις τελευταίες ημέρες, βάζοντας τέλος στα σενάρια.
Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr
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