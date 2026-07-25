Άντεξε στο ντέρμπι με την Ιταλία, νίκησε 10-9 και πάει για το χρυσό η εθνική Ελλάδος Πόλο στο Super Final του World Cup

Η εθνική ομάδα μετά τα ασημένια μετάλλια στην Αθήνα το 1997 και πέρυσι στην Ποντγκόριτσα, έχει και πάλι το δικαίωμα να διεκδικήσει το χρυσό κι αυτό το οφείλει-κυρίως- στον Παναγιώτη Τζωρτζάτο.Ο 34χρονος τερματοφύλακας έκανε το παιχνίδι της ζωής του, τελείωσε τον αγώνα με 23/32 αποκρούσεις στα σουτ εντός εστίας (72%), με αποκορύφωμα την απόκρουση στο σουτ από τον Κανέλα στην εκπνοή του αγώνα, κρατώντας τη νίκη και την πρόκριση της εθνικής ομάδας.Στην άλλη πλευρά της πισίνας ο Κωνσταντίνος Γκιουβέτσης έδωσε καίριες λύσεις στο 2ο ημίχρονο: Με δύο στα δύο στον παραπάνω, έδωσε αέρα τριών γκολ στην εθνική ομάδα, 7-4, στις αρχές του 3ου οκταλέπτου και με εκτέλεση πέναλτι,. σημειώνοντας το 3ο σερί γκολ της εθνικής ομάδας, έκανε το 8-6 , στα 6;14 πριν από το τέλος.