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Άντεξε στο ντέρμπι με την Ιταλία, νίκησε 10-9 και πάει για το χρυσό η εθνική Ελλάδος Πόλο στο Super Final του World Cup
Άντεξε στο ντέρμπι με την Ιταλία, νίκησε 10-9 και πάει για το χρυσό η εθνική Ελλάδος Πόλο στο Super Final του World Cup
Ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος τα έπιανε, ο Κωνσταντίνος Γκιουβέτσης στο 2ο ημίχρονο τα έβαζε και κάπως έτσι η εθνική ομάδα νίκησε την Ιταλία
Η Εθνική Ελλάδος πόλο ανδρών επικράτησε της Ιταλίας 10-9 στον ημιτελικό του Super Final του World Cup και προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό. Εκεί απέναντι στην Ουγγαρία, το πρωί της Κυριακής (26/7, 11:00, ΕΡΤ 2 Σπορ) το εθνικό συγκρότημα θα διεκδικήσει το πρώτο της χρυσό μετάλλιο όχι μόνο στο World Cup, αλλά και το πρώτο της ιστορίας της σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ έχει βρεθεί σε πέντε τελικούς ως τώρα.
Εξαιρετική εμφάνιση από τον Γκιουβέτση και τον Καλογερόπουλο που πέτυχαν από τρία γκολ. Ο σπουδαιότερος όλων όμως ήταν ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος που έστησε τείχος στο ελληνικό τέρμα. Χαρακτηριστικό δείγμα είναι πως οι Ιταλοί πέτυχαν εννέα τέρματα μετά από 39 σουτ.
Η εθνική ομάδα μετά τα ασημένια μετάλλια στην Αθήνα το 1997 και πέρυσι στην Ποντγκόριτσα, έχει και πάλι το δικαίωμα να διεκδικήσει το χρυσό κι αυτό το οφείλει-κυρίως- στον Παναγιώτη Τζωρτζάτο.
Ο 34χρονος τερματοφύλακας έκανε το παιχνίδι της ζωής του, τελείωσε τον αγώνα με 23/32 αποκρούσεις στα σουτ εντός εστίας (72%), με αποκορύφωμα την απόκρουση στο σουτ από τον Κανέλα στην εκπνοή του αγώνα, κρατώντας τη νίκη και την πρόκριση της εθνικής ομάδας.
Στην άλλη πλευρά της πισίνας ο Κωνσταντίνος Γκιουβέτσης έδωσε καίριες λύσεις στο 2ο ημίχρονο: Με δύο στα δύο στον παραπάνω, έδωσε αέρα τριών γκολ στην εθνική ομάδα, 7-4, στις αρχές του 3ου οκταλέπτου και με εκτέλεση πέναλτι,. σημειώνοντας το 3ο σερί γκολ της εθνικής ομάδας, έκανε το 8-6 , στα 6;14 πριν από το τέλος.
Η Εθνική δυσκολεύτηκε επιθετικά στο πρώτο οκτάλεπτο. Οι παίκτες του Βλάχου και κυρίως ο εξαιρετικός Παναγιώτης Τζωρτζάτος έβγαζαν άμυνες, όμως με τρία σουτ στο δοκάρι σκόραραν μόλις μία φορά (2-1). Στη δεύτερη περίοδο μετά από εξέταση VAR οι διαιτητές απέβαλαν τον Ντελ Μπάσο για τέσσερα λεπτά χωρίς αντικατάσταση μετά από γροθιά στον Παπαναστασίου.
Η Εθνική το εκμεταλλεύτηκε ανατρέποντας το σκορ, όμως δεν κατάφερε να φτάσει στο ημίχρονο με μεγάλο προβάδισμα (4-5). Στο τρίτο οκτάλεπτο η ελληνική ομάδα μπήκε πολύ δυνατά και πήρε διαφορά τριών τερμάτων (4-7), όμως στη συνέχεια ακολούθησαν συνεχόμενες κακές επιθέσεις και λάθη, με τους Ιταλούς να μειώνουν σε 6-7 πριν το 24′.
Οι παίκτες του Βλάχου μπήκαν ξανά δυνατά και στην τελευταία περίοδο και έκαναν το 9-6 αποκτώντας προβάδισμα τριών τερμάτων πέντε λεπτά πριν το φινάλε. Ακολούθησαν μεγάλες μονομαχίες και νευρικότητα με την Ιταλία να μειώνει σε 9-8, όμως ο Αργυρόπουλος, ψύχραιμος έκανε το 10-8 με πέναλτι 54″ για το τέλος. Οι Ιταλοί μείωσαν σε 10-9 και είχαν την τελευταία επίθεση. Έπαιξαν χωρίς τερματοφύλακα. Κέρδισαν και αποβολή. Με δύο παίκτες παραπάνω βρήκαν το σουτ στην εκπνοή όμως ο Τζωρτζάτος ήταν εκεί να σφραγίσει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.
Εξαιρετική εμφάνιση από τον Γκιουβέτση και τον Καλογερόπουλο που πέτυχαν από τρία γκολ. Ο σπουδαιότερος όλων όμως ήταν ο Παναγιώτης Τζωρτζάτος που έστησε τείχος στο ελληνικό τέρμα. Χαρακτηριστικό δείγμα είναι πως οι Ιταλοί πέτυχαν εννέα τέρματα μετά από 39 σουτ.
Η εθνική ομάδα μετά τα ασημένια μετάλλια στην Αθήνα το 1997 και πέρυσι στην Ποντγκόριτσα, έχει και πάλι το δικαίωμα να διεκδικήσει το χρυσό κι αυτό το οφείλει-κυρίως- στον Παναγιώτη Τζωρτζάτο.
Ο 34χρονος τερματοφύλακας έκανε το παιχνίδι της ζωής του, τελείωσε τον αγώνα με 23/32 αποκρούσεις στα σουτ εντός εστίας (72%), με αποκορύφωμα την απόκρουση στο σουτ από τον Κανέλα στην εκπνοή του αγώνα, κρατώντας τη νίκη και την πρόκριση της εθνικής ομάδας.
Στην άλλη πλευρά της πισίνας ο Κωνσταντίνος Γκιουβέτσης έδωσε καίριες λύσεις στο 2ο ημίχρονο: Με δύο στα δύο στον παραπάνω, έδωσε αέρα τριών γκολ στην εθνική ομάδα, 7-4, στις αρχές του 3ου οκταλέπτου και με εκτέλεση πέναλτι,. σημειώνοντας το 3ο σερί γκολ της εθνικής ομάδας, έκανε το 8-6 , στα 6;14 πριν από το τέλος.
Η Εθνική δυσκολεύτηκε επιθετικά στο πρώτο οκτάλεπτο. Οι παίκτες του Βλάχου και κυρίως ο εξαιρετικός Παναγιώτης Τζωρτζάτος έβγαζαν άμυνες, όμως με τρία σουτ στο δοκάρι σκόραραν μόλις μία φορά (2-1). Στη δεύτερη περίοδο μετά από εξέταση VAR οι διαιτητές απέβαλαν τον Ντελ Μπάσο για τέσσερα λεπτά χωρίς αντικατάσταση μετά από γροθιά στον Παπαναστασίου.
Το ματς
Η Εθνική το εκμεταλλεύτηκε ανατρέποντας το σκορ, όμως δεν κατάφερε να φτάσει στο ημίχρονο με μεγάλο προβάδισμα (4-5). Στο τρίτο οκτάλεπτο η ελληνική ομάδα μπήκε πολύ δυνατά και πήρε διαφορά τριών τερμάτων (4-7), όμως στη συνέχεια ακολούθησαν συνεχόμενες κακές επιθέσεις και λάθη, με τους Ιταλούς να μειώνουν σε 6-7 πριν το 24′.
Οι παίκτες του Βλάχου μπήκαν ξανά δυνατά και στην τελευταία περίοδο και έκαναν το 9-6 αποκτώντας προβάδισμα τριών τερμάτων πέντε λεπτά πριν το φινάλε. Ακολούθησαν μεγάλες μονομαχίες και νευρικότητα με την Ιταλία να μειώνει σε 9-8, όμως ο Αργυρόπουλος, ψύχραιμος έκανε το 10-8 με πέναλτι 54″ για το τέλος. Οι Ιταλοί μείωσαν σε 10-9 και είχαν την τελευταία επίθεση. Έπαιξαν χωρίς τερματοφύλακα. Κέρδισαν και αποβολή. Με δύο παίκτες παραπάνω βρήκαν το σουτ στην εκπνοή όμως ο Τζωρτζάτος ήταν εκεί να σφραγίσει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό.
Τα οκτάλεπτα: 2-1, 2-4, 2-2, 3-3.
Ιταλία-Ελλάδα 9-10
Ιταλία (Σάντρο Καμπάνια): Ντελ Λούνγκο, Κάσια, Γκουεράτο 1, Κανέλα 1, Φερέρο 1, Ντόλτσε 1, Τζανάτσα, Ιόκι Γκράτα 1, Ντελ Μπάσο, Κοντέμι 1, Καρνεζέκι 3, Νικόζια, Αλεζιάνι, Μπαλτσαρίνι.
Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Τζωρτζάτος, Χαλυβόπουλος 1 , Σκουμπάκης 2 , Γκιουβέτσης 3, Αργυρόπουλος 3, Παπαναστασίου, Πούρος, Καλογερόπουλος 1, Αλαγφραγκής, Κάκαρης, Νικολαΐδης, Γαρδίκας, Ανδρεάδης, Σπάχιτς.
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