Επιστρέφει και μένει στην Λίβερπουλ για τη νέα σεζόν ο Κώστας Τσιμίκας
Ο Άντονι Ιραόλα θα αναλάβει τον πάγκο των Reds και φαίνεται να υπολογίζει στον Ελληνα αριστερό μπακ
Η Λίβερπουλ είναι έτοιμη για την επόμενη ημέρα, αφού μετά την απόλυση του Άρνε Σλοτ, έχει έρθει σε συμφωνία με τον Άντονι Ιραόλα, ώστε να αναλάβει τα ηνία.
Ο 43χρονος Ισπανός πρώην τεχνικός της Μπόρνμουθ να διαδεχθεί τον Ολλανδό, με στόχο την επιστροφή στην κορυφή σε Αγγλία και Ευρώπη και φυσικά τη βελτίωση της αγωνιστικής εικόνας των «κόκκινων».
Φυσικά, υπάρχει και το ελληνικό ενδιαφέρον στον σύλλογο, καθώς ο Κώστας Τσιμίκας επιστρέφει μετά τον δανεισμό του στη Ρόμα και όλοι αναρωτιούνται ποιο είναι το μέλλον του στην ομάδα. Το Athletic έχει την απάντηση, αφού σε πρόσφατο άρθρο του ανέλυσε το πλάνο της Λίβερπουλ.
Συγκεκριμένα και όσον αφορά τον Έλληνα μπακ, αναφέρεται πως οι «Reds» δεν θα προχωρήσουν σε απόκτηση αριστερού οπισθοφύλακα, αφού ο «Τσίμι» και ο Μίλος Κέρκεζ θα αποτελέσουν τις επιλογές του Ιραόλα για την ερχόμενη σεζόν.
