Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιούρι Τίλεμανς
SPORTS
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Άστον Βίλα Γιούρι Τίλεμανς

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιούρι Τίλεμανς

Ο Βέλγος διεθνής μετά τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου, άλλαξε ομάδα και συνεχίζει στο Μάντσεστερ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιούρι Τίλεμανς
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ολοκλήρωσε μια αν μη τι άλλο εντυπωσιακή μεταγραφή. 

Ήταν κάτι που το ετοίμαζε καιρό και πλέον είναι επίσημο. 

Παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι ο Γιούρι Τίλεμανς. Ο 29χρονος διεθνής Βέλγος χαφ ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του από την Άστον Βίλα μετά τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου. 

Η Γιουνάιτεντ ενεργοποίησε τη ρήτρα του Τίλεμανς, που ήταν στις 35 εκατομμύρια λίρες. 

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