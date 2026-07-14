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Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιούρι Τίλεμανς
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιούρι Τίλεμανς
Ο Βέλγος διεθνής μετά τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου, άλλαξε ομάδα και συνεχίζει στο Μάντσεστερ
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ολοκλήρωσε μια αν μη τι άλλο εντυπωσιακή μεταγραφή.
Ήταν κάτι που το ετοίμαζε καιρό και πλέον είναι επίσημο.
Παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι ο Γιούρι Τίλεμανς. Ο 29χρονος διεθνής Βέλγος χαφ ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του από την Άστον Βίλα μετά τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου.
Η Γιουνάιτεντ ενεργοποίησε τη ρήτρα του Τίλεμανς, που ήταν στις 35 εκατομμύρια λίρες.
Ήταν κάτι που το ετοίμαζε καιρό και πλέον είναι επίσημο.
Παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι ο Γιούρι Τίλεμανς. Ο 29χρονος διεθνής Βέλγος χαφ ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του από την Άστον Βίλα μετά τη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου.
Η Γιουνάιτεντ ενεργοποίησε τη ρήτρα του Τίλεμανς, που ήταν στις 35 εκατομμύρια λίρες.
He's here.— Manchester United (@ManUtd) July 14, 2026
Welcome to the United family, Youri 🔏❤️
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