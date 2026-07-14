Ολυμπιακός: Αγγλικά ΜΜΕ αποκαλύπτουν επαφές με τη Χαλ για τον Τζολάκη
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Ολυμπιακός Χαλ Κωνσταντής Τζολάκης Premier League

Ολυμπιακός: Αγγλικά ΜΜΕ αποκαλύπτουν επαφές με τη Χαλ για τον Τζολάκη

Ο διεθνής τερματοφύλακας των «ερυθρολεύκων» δείχνει να είναι στο στόχαστρο αρκετών ομάδων της Premier League και η Χαλ έχει ξεκινήσει τις επαφές για την απόκτησή του

Ολυμπιακός: Αγγλικά ΜΜΕ αποκαλύπτουν επαφές με τη Χαλ για τον Τζολάκη
Ο Ολυμπιακός έχει γίνει δέκτης του ενδιαφέροντος της Χαλ για τον Κωνσταντή Τζολάκη. 

Αυτό τουλάχιστον αναφέρει στο X ο δημοσιογράφος Άλεξ Κρουκ. 

Ο διεθνής πορτιέρε έχει συνδεθεί τις προηγούμενες ημέρες με περισσότερες από μία ομάδες της Premier League. Έχει γραφτεί για Μπράιτον, Άστον Βίλα, Λιντς. 

Η Χαλ πάντως, σύμφωνα με τον Κρουκ, δείχνει να το προχωρά ακόμα περισσότερο και να έχει ήδη ενοχλήσει τον Ολυμπιακό για το τι πρέπει να γίνει για να γίνουν σοβαρές οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές. 


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