Ολυμπιακός: Αγγλικά ΜΜΕ αποκαλύπτουν επαφές με τη Χαλ για τον Τζολάκη

Ο διεθνής τερματοφύλακας των «ερυθρολεύκων» δείχνει να είναι στο στόχαστρο αρκετών ομάδων της Premier League και η Χαλ έχει ξεκινήσει τις επαφές για την απόκτησή του