Αρνητικός ο Λυσάνδρου στην πρόταση Μαρινάκη για την προεδρία της Super League
SPORTS
Μηνάς Λυσάνδρου Βαγγέλης Μαρινάκης Super League ΑΕΚ

Αρνητικός ο Λυσάνδρου στην πρόταση Μαρινάκη για την προεδρία της Super League

Ο CEO και αντιπρόεδρος της ΑΕΚ, πήρε θέση μετά την πρόταση που έγινε από τον Βαγγέλη Μαρινάκη για να είναι εκ των υποψηφίων

Αρνητικός ο Λυσάνδρου στην πρόταση Μαρινάκη για την προεδρία της Super League
10 ΣΧΟΛΙΑ
Ο CEO και αντιπρόεδρος της ΑΕΚ, Μηνάς Λυσάνδρου τοποθετήθηκε μετά την πρόταση που έγινε από τον Βαγγέλη Μαρινάκη για να είναι μεταξύ των υποψηφίων για την προεδρία της Λίγκας.

Στην επιστολή του ο Βαγγέλης Μαρινάκης εκτός από την Κάτια Κοξένογλου πρότεινε τους Μηνά Λυσάνδρου και Γιώργο Μπροβήλο για την προεδρία της Λίγκας, με τον CEO και αντιπρόεδρο της ΑΕΚ πάντως να μην ενδιαφέρεται για κάτι τέτοιο.

Με δήλωσή του στον ΣΠΟΡ FM 94,6 o Λυσάνδρου κατέστησε σαφές ότι αυτή η πρόταση έγινε εν αγνοία του και ξεκαθάρισε πως είναι κάθετα αρνητικός για να αναλάβει τον ρόλο του προέδρου της Super League.

«Με μεγάλη έκπληξη πληροφορήθηκα το περιεχόμενο της επιστολής. Δεν είχα καμία ιδέα για την πρόταση. Δηλώνω πλήρη άγνοια για τη διαδικασία, ο Ολυμπιακός πήρε την πρωτοβουλία εν αγνοία μου και ξεκαθαρίζω την κάθετη άρνησή μου να αναλάβω το πόστο του προέδρου της Super League», υπογράμμισε ο Λυσάνδρου.

πηγή: gazzetta.gr
10 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Plastic Free Greece 2026: Σαντορίνη

Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.

Ο Παναθηναϊκός και η Superbet παρουσίασαν τη νέα εποχή του Τριφυλλιού

Σε μια βραδιά υψηλού συμβολισμού στην καρδιά της Αθήνας, με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τις νέες εμφανίσεις του για τη σεζόν 2026/27, εγκαινιάζοντας επισήμως παράλληλα και τη νέα στρατηγική συνεργασία του με τη Superbet, η οποία αποτελεί τον Μεγάλο Χορηγό της ομάδας

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης