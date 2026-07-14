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Η νέα… μονομαχία «αιωνίων» για παίκτη από το NBA!
Η νέα… μονομαχία «αιωνίων» για παίκτη από το NBA!
Νέα μεταγραφική κόντρα ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό φαίνεται πως βρίσκεται στα… σκαριά, με τον Ντέιβιντ Τζόουνς Γκαρσία να αποτελεί τον κοινό στόχο των δύο «αιωνίων»
Σύμφωνα με πληροφορίες από τις ΗΠΑ, ο Ολυμπιακός έχει αποφασίσει να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για την απόκτηση του 24χρονου Δομινικανού φόργουορντ. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο Αμερικανός δημοσιογράφος Ντάστι Γκάρζα, οι εκπρόσωποι του παίκτη είχαν εξαιρετικά θετική συνάντηση με τους ανθρώπους των «ερυθρόλευκων», οι οποίοι κατέθεσαν πρόταση για διετές συμβόλαιο συνολικής αξίας περίπου 3 εκατομμυρίων δολαρίων.
Στον Πειραιά επικρατεί αισιοδοξία πως καθοριστικό ρόλο στην τελική απόφαση του παίκτη μπορεί να διαδραματίσει και η παρουσία του συμπατριώτη του, Ζαν Μοντέρο, με τον οποίο διατηρεί στενή φιλική σχέση.
Την ίδια ώρα, όμως, στο… κάδρο φαίνεται πως μπαίνει δυναμικά και ο Παναθηναϊκός. Μετά την αποχώρηση του Τσέντι Οσμάν, οι «πράσινοι» βρίσκονται στην αγορά για την απόκτηση ενός παίκτη που θα καλύψει το κενό στη θέση του, με το όνομα του Ντέιβιντ Τζόουνς Γκαρσία να συγκαταλέγεται στις περιπτώσεις που εξετάζονται σοβαρά.
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Στον Πειραιά επικρατεί αισιοδοξία πως καθοριστικό ρόλο στην τελική απόφαση του παίκτη μπορεί να διαδραματίσει και η παρουσία του συμπατριώτη του, Ζαν Μοντέρο, με τον οποίο διατηρεί στενή φιλική σχέση.
Την ίδια ώρα, όμως, στο… κάδρο φαίνεται πως μπαίνει δυναμικά και ο Παναθηναϊκός. Μετά την αποχώρηση του Τσέντι Οσμάν, οι «πράσινοι» βρίσκονται στην αγορά για την απόκτηση ενός παίκτη που θα καλύψει το κενό στη θέση του, με το όνομα του Ντέιβιντ Τζόουνς Γκαρσία να συγκαταλέγεται στις περιπτώσεις που εξετάζονται σοβαρά.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
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