Η νέα… μονομαχία «αιωνίων» για παίκτη από το NBA!

Νέα μεταγραφική κόντρα ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό φαίνεται πως βρίσκεται στα… σκαριά, με τον Ντέιβιντ Τζόουνς Γκαρσία να αποτελεί τον κοινό στόχο των δύο «αιωνίων»