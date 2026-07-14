Το επικό βίντεο του ΠΑΟΚ με το οποίο παρουσίασε τον Τάχα Άλι
Το επικό βίντεο του ΠΑΟΚ με το οποίο παρουσίασε τον Τάχα Άλι
Ο «Δικέφαλος» επέλεξε να εμφανίσει ως άνεμο τον διεθνή Σουηδό εξτρέμ, μετά την επίσημη ανακοίνωση της απόκτησής του
Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη (14/7) την απόκτηση του Τάχα Άλι.
Αν μη τι άλλο μια μεταγραφή, που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον για το τι θα δείξει ο διεθνής Σουηδός εξτρέμ μέσα στο γήπεδο.
Μια και πρόκειται για παίκτη, που αγωνίστηκε και στο Μουντιάλ. Είχε δυο παρουσίες με την εθνική Σουηδίας.
Το ωραίο ήταν το βίντεο με το οποίο παρουσίασε ο ΠΑΟΚ τον Άλι. Τον δείχνει ως άνεμο, που... παρασέρνει τα πάντα στο πέρασμά του έως ότου βάλει τη φανέλα της ομάδας μέσα στην Τούμπα.
Αν μη τι άλλο μια μεταγραφή, που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον για το τι θα δείξει ο διεθνής Σουηδός εξτρέμ μέσα στο γήπεδο.
Μια και πρόκειται για παίκτη, που αγωνίστηκε και στο Μουντιάλ. Είχε δυο παρουσίες με την εθνική Σουηδίας.
Το ωραίο ήταν το βίντεο με το οποίο παρουσίασε ο ΠΑΟΚ τον Άλι. Τον δείχνει ως άνεμο, που... παρασέρνει τα πάντα στο πέρασμά του έως ότου βάλει τη φανέλα της ομάδας μέσα στην Τούμπα.
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