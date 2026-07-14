Το επικό βίντεο του ΠΑΟΚ με το οποίο παρουσίασε τον Τάχα Άλι
SPORTS
ΠΑΟΚ Τάχα Άλι

Το επικό βίντεο του ΠΑΟΚ με το οποίο παρουσίασε τον Τάχα Άλι

Ο «Δικέφαλος» επέλεξε να εμφανίσει ως άνεμο τον διεθνή Σουηδό εξτρέμ, μετά την επίσημη ανακοίνωση της απόκτησής του

Το επικό βίντεο του ΠΑΟΚ με το οποίο παρουσίασε τον Τάχα Άλι
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη (14/7) την απόκτηση του Τάχα Άλι. 

Αν μη τι άλλο μια μεταγραφή, που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον για το τι θα δείξει ο διεθνής Σουηδός εξτρέμ μέσα στο γήπεδο. 

Μια και πρόκειται για παίκτη, που αγωνίστηκε και στο Μουντιάλ. Είχε δυο παρουσίες με την εθνική Σουηδίας. 

Το ωραίο ήταν το βίντεο με το οποίο παρουσίασε ο ΠΑΟΚ τον Άλι. Τον δείχνει ως άνεμο, που... παρασέρνει τα πάντα στο πέρασμά του έως ότου βάλει τη φανέλα της ομάδας μέσα στην Τούμπα.


Ali is here - PAOKTV
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Plastic Free Greece 2026: Σαντορίνη

Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης