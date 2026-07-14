Σανταμαρία: «Είμαι ανταγωνιστικός και θέλω να παίξω σύντομα στον ΠΑΟΚ», δείτε βίντεο

Ο Μπαπτίστ Σανταμαρία συστήθηκε στο ασπρόμαυρο κοινό, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό ως έναν δυναμικό παίκτη, με ποιότητα, ενώ δήλωσε ανυπόμονος για να ξεκινήσει δουλειά με τους υπόλοιπους παίκτες του ΠΑΟΚ.Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γάλλου:«Είμαι πολύ χαρούμενος που έρχομαι σε αυτόν τον σύλλογο και σε αυτή την πόλη και ελπίζω να αγωνιστώ σύντομα».«Για μένα ήταν τα πάντα, γιατί είναι ένας σπουδαίος σύλλογος στην Ελλάδα. Παίζει στην Ευρώπη κάθε χρόνο και για μένα είναι μία καλή ευκαιρία να αγωνιστώ σε αυτόν τον σύλλογο».«Ναι φυσικά. Μίλησα με αρκετούς ανθρώπους και πρώτα από όλα με τον προπονητή και τον αθλητικό διευθυντή».«Είναι δύσκολο να μιλάω για τον εαυτό μου. Είμαι δυνατός παίκτης μου αρέσει να παίζω δυναμικά, έχω ποιότητα με τη μπάλα στα πόδια οπότε πιστεύω ότι είμαι ανταγωνιστικός».«Γνωρίζω τον προπονητή και φυσικά μίλησα μαζί του. Ήταν σημαντικό ότι μου άρεσε η ομάδα του όταν αγωνίστηκα απέναντι στην Οσασούνα, ο τρόπος που έπαιζε και η τακτική της. Νομίζω είναι καλό για μένα να έρθω σε αυτόν τον σύλλογο».«Δεν έχω αγωνιστεί ποτέ εδώ, αλλά πολλοί μου έχουν πει ότι οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ είναι τρελοί και η ατμόσφαιρα είναι απίστευτη. Έχω δει φυσικά βίντεο».«Ελπίζω να σας δω σύντομα».