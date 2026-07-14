Ο Παναθηναϊκός «έδεσε» τον Χουάντσο με νέο συμβόλαιο έως και το 2030
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Παναθηναϊκός Χουάντσο Χουάντσο Ερναγκόμεθ Δημήτρης Γιαννακόπουλος

Ο Παναθηναϊκός «έδεσε» τον Χουάντσο με νέο συμβόλαιο έως και το 2030

Παρά τις φήμες για ενδιαφέρον άλλων ομάδων, ο Ισπανός παραμένει κάτοικος Αθηνών και για τα επόμενα τέσσερα χρόνια

Ο Παναθηναϊκός «έδεσε» τον Χουάντσο με νέο συμβόλαιο έως και το 2030
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Ο Παναθηναϊκός διατηρεί στο ρόστερ του τον Χουάντσο. 

Οι «πράσινοι» συμφώνησαν με τον 31χρονο Ισπανό άσο για νέο συμβόλαιο έως και το 2030, παρά τις φήμες για έντονο ενδιαφέρον αρκετών ομάδων για την απόκτησή του. 

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε προϊδεάσει για την εξέλιξη αυτή με story στο λογαριασμό του στο instagram σήμερα (14/7) το πρωί:  «Θα αφήσουμε λέει τον Χουάντσο να φύγει. Ποιος θα αφήσει ρε τον Χουάντσο να φύγει; Ρε Φρι τι λένε εδώ; Τι νομίζουν; Πόσα χρόνια λες να του κάνουμε πρόταση αύριο;

Εγώ λέω να γράψω σε ένα χαρτί "Θέλουμε να παίζεις για όσο θες". Και να βάλουμε την υπογραφή μας. Και άστον εκεί να συμπληρώσει τα υπόλοιπα» είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο Χουάντσο αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2023. Έχει ήδη πανηγυρίσει τη Euroleague το 2024, το πρωτάθλημα Ελλάδας την ίδια χρονιά αλλά και δύο Κύπελλα Ελλάδας, το 2025 και 2026.
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