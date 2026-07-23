Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.
Λαμία: Εντοπίστηκε σαλμονέλα και σε άλλες παρτίδες κοτόπουλου, από διαφορετικούς προμηθευτές
Λαμία: Εντοπίστηκε σαλμονέλα και σε άλλες παρτίδες κοτόπουλου, από διαφορετικούς προμηθευτές
Θετικά ήταν τα δείγματα από φιλέτο κοτόπουλου αλλά και από σουβλάκι κοτόπουλου από παρτίδες που εξετάστηκαν σε δύο διαφορετικά καταστήματα εστίασης, τα οποία προμηθεύονται από διαφορετικές εταιρείες
Το μικρόβιο της σαλμονέλας εντοπίστηκε εργαστηριακά από τον ΕΟΔΥ, σε δύο ακόμη παρτίδες από καταστήματα της Λαμίας που ελέγχθηκαν τα προηγούμενα 24ωρα.
Σύμφωνα με το lamiareport.gr, εντοπίστηκε σαλμονέλα σε προϊόντα που διέθεσαν στη Λαμία, δύο ακόμη προμηθευτές, πέραν του πρώτου που είχε ήδη επιβεβαιωθεί και ελεγχόταν από τους κτηνιάτρους στον χώρο παραγωγής του.
Συγκεκριμένα, θετικά στη σαλμονέλα ήταν τα δείγματα από φιλέτο κοτόπουλου αλλά και από σουβλάκι κοτόπουλου από παρτίδες που εξετάστηκαν σε δύο διαφορετικά καταστήματα εστίασης, τα οποία προμηθεύονται από διαφορετικές εταιρείες. Μάλιστα στην περίπτωση του δεύτερου καταστήματος, το μοναδικό άτομο που είχε φάει από αυτό και είχε παρουσιάσει συμπτώματα σαλμονέλωσης δεν είχε καταναλώσει κοτόπουλο. Από τον έλεγχο όμως που έγινε στο κατάστημα είχε διαπιστωθεί ότι το κοτόπουλο ήταν μαζί με τα άλλα προϊόντα και έτσι πάρθηκαν τα δείγματα που βρέθηκαν θετικά.
Σύμφωνα με το lamiareport.gr, εντοπίστηκε σαλμονέλα σε προϊόντα που διέθεσαν στη Λαμία, δύο ακόμη προμηθευτές, πέραν του πρώτου που είχε ήδη επιβεβαιωθεί και ελεγχόταν από τους κτηνιάτρους στον χώρο παραγωγής του.
Συγκεκριμένα, θετικά στη σαλμονέλα ήταν τα δείγματα από φιλέτο κοτόπουλου αλλά και από σουβλάκι κοτόπουλου από παρτίδες που εξετάστηκαν σε δύο διαφορετικά καταστήματα εστίασης, τα οποία προμηθεύονται από διαφορετικές εταιρείες. Μάλιστα στην περίπτωση του δεύτερου καταστήματος, το μοναδικό άτομο που είχε φάει από αυτό και είχε παρουσιάσει συμπτώματα σαλμονέλωσης δεν είχε καταναλώσει κοτόπουλο. Από τον έλεγχο όμως που έγινε στο κατάστημα είχε διαπιστωθεί ότι το κοτόπουλο ήταν μαζί με τα άλλα προϊόντα και έτσι πάρθηκαν τα δείγματα που βρέθηκαν θετικά.
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