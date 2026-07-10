Ο Τεντόγλου «πέταξε» στα 8.61μ., έκανε την κορυφαία επίδοση για φέτος στον κόσμο και... απογοητεύτηκε που δεν κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ των 8.66, βίντεο

Λίγο πριν, στη 2η του προσπάθεια, ο Έλληνας πρωταθλητής είχε κάνει 8.52, ενώ το ατομικό του ρεκόρ είναι 8.65





Ο χρυσός Ολυμπιονίκης στο















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Στο πέμπτο έκανε ακόμα καλύτερη επίδοση με 8.49μ. ενώ στο τρίτο είχε 8.34μ. και το τέταρτο ήταν άκυρο.



Μίλτος Τεντόγλου έκανε εντυπωσιακό αγώνα και νίκησε στο Μονακό, όπου και διεξήχθη το Diamond League. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης στο μήκος, πέτυχε την καλύτερη επίδοση για φέτος στον κόσμο. Στην έκτη και τελευταία του προσπάθεια «πέταξε» στα 8.61μ.Ο Τεντόγλου έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις του. Έκανε 8.52μ. στη δεύτερη προσπάθειά του, επίδοση, που ήταν και εκείνη η καλύτερη φετινή στον κόσμο. Η προηγούμενη ήταν 8.51μ. του Ελβετού Εχάμερ από τον Μάϊο.Βελτίωσε δηλαδή την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο δυο φορές. Ο Τεντόγλου, έχει φτάσει στα 8.65μ. στην καριέρα του. Όπως είναι γνωστό, το Πανελλήνιο ρεκόρ είναι του Τσάτουμα με 8.66μ. από το 2007.Ο Τεντόγλου ξεκίνησε επίσης εντυπωσιακά. Το πρώτο του άλμα μετρήθηκε στα 8.48μ.Στο πέμπτο έκανε ακόμα καλύτερη επίδοση με 8.49μ. ενώ στο τρίτο είχε 8.34μ. και το τέταρτο ήταν άκυρο.

Ο Τεντόγλου με το 8.61μ., πέτυχε και ρεκόρ μίτινγκ. Ιστορικό μάλιστα. Το προηγούμενο ανήκε στον σπουδαίο Κουβανό Ιβάν Πεντρόζο με 8.58μ. από τον Ιούλιο του 1995.



Οι περισσότεροι από τους σπουδαίους αντιπάλους του Έλληνα πρωταθλητή, συμμετείχαν στον αγώνα, που έγινε στο Μονακό. Ο Πίνοκ από την Τζαμάικα ήταν δεύτερος με 8.39μ. και ο Κουβανός Οδελίν με 8.38μ. ήταν τρίτος.