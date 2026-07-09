Όταν ο Μεντιλίμπαρ… πρόβλεψε την καριέρα του αστέρα της Ρεάλ Μαδρίτης!
SPORTS

Όταν ο Μεντιλίμπαρ… πρόβλεψε την καριέρα του αστέρα της Ρεάλ Μαδρίτης!

Μπορεί τα φώτα να πέφτουν πάνω σε άλλους πρωταγωνιστές της Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όμως ο Μαρκ Κουκουρέγια πραγματοποιεί ένα τουρνουά υψηλότατου επιπέδου, επιβεβαιώνοντας με τον καλύτερο τρόπο όσα είχε πει για εκείνον ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αρκετά χρόνια πριν

Όταν ο Μεντιλίμπαρ… πρόβλεψε την καριέρα του αστέρα της Ρεάλ Μαδρίτης!
Σύμφωνα με δημοσίευμα της «AS», Ο Βάσκος τεχνικός είχε μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για τον Ισπανό αριστερό μπακ από το 2018, όταν οι δυο τους συνεργάζονταν στην Έιμπαρ.

«Δεν είναι ούτε γρήγορος ούτε δυνατός. Με όλες τις μετρήσεις και τα μηχανήματα που υπάρχουν σήμερα, δεν ξεχωρίζει σε τίποτα. Αν κοιτούσες μόνο τα δεδομένα, δεν θα τον υπέγραφες ποτέ. Είναι όμως ποδοσφαιριστής. Είναι έξυπνος, παίρνει πάντα τις σωστές αποφάσεις και στο τέλος τον βάζεις πάντα να παίζει», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο Μεντιλίμπαρ.

Οκτώ χρόνια αργότερα, τα λόγια του μοιάζουν πιο επίκαιρα από ποτέ. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ισπανίας, Λουίς ντε λα Φουέντε, τον θεωρεί αναντικατάστατο, με τον Κουκουρέγια να είναι ένας από τους μόλις τέσσερις παίκτες της «ρόχα» που έχουν αγωνιστεί σε όλα τα λεπτά της διοργάνωσης, μαζί με τους Ουνάι Σιμόν, Πάου Κουμπαρσί και Αϊμερίκ Λαπόρτ.

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