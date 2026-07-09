Όταν ο Μεντιλίμπαρ… πρόβλεψε την καριέρα του αστέρα της Ρεάλ Μαδρίτης!

Μπορεί τα φώτα να πέφτουν πάνω σε άλλους πρωταγωνιστές της Ισπανίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όμως ο Μαρκ Κουκουρέγια πραγματοποιεί ένα τουρνουά υψηλότατου επιπέδου, επιβεβαιώνοντας με τον καλύτερο τρόπο όσα είχε πει για εκείνον ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αρκετά χρόνια πριν