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ΠΑΟΚ και Άρης μαθαίνουν σήμερα τους αντιπάλους τους στο EuroCup
ΠΑΟΚ και Άρης μαθαίνουν σήμερα τους αντιπάλους τους στο EuroCup
Στις 13:45 (ώρα Ελλάδας) οι δύο ελληνικές ομάδες θα πληροφορηθούν τους αντιπάλους τους στη φάση των ομίλων
Η ώρα της κλήρωσης για το EuroCup της σεζόν 2026-27 έφτασε, με ΠΑΟΚ και Άρη να στρέφουν το βλέμμα τους στη Βαρκελώνη.
Στις 13:45 (ώρα Ελλάδας) οι δύο ελληνικές ομάδες θα πληροφορηθούν τους αντιπάλους τους στη φάση των ομίλων, κάνοντας την πρώτη... γνωριμία με τη φετινή ευρωπαϊκή τους πρόκληση.
Οι 32 ομάδες που συμμετέχουν στη διοργάνωση έχουν κατανεμηθεί σε οκτώ γκρουπ δυναμικότητας, με τον ΠΑΟΚ του Βασίλη Σπανούλη να τοποθετείται στο 6ο και τον Άρη του Αντρέα Τρινκιέρι στο 7ο.
Παράλληλα, οι κανονισμοί της κλήρωσης δεν επιτρέπουν σε δύο ομάδες από την ίδια χώρα να τοποθετηθούν στον ίδιο όμιλο, γεγονός που σημαίνει ότι ΠΑΟΚ και Άρης δεν υπάρχει περίπτωση να συναντηθούν στη φάση των ομίλων.
Πηγή: gazzetta.gr
Στις 13:45 (ώρα Ελλάδας) οι δύο ελληνικές ομάδες θα πληροφορηθούν τους αντιπάλους τους στη φάση των ομίλων, κάνοντας την πρώτη... γνωριμία με τη φετινή ευρωπαϊκή τους πρόκληση.
Οι 32 ομάδες που συμμετέχουν στη διοργάνωση έχουν κατανεμηθεί σε οκτώ γκρουπ δυναμικότητας, με τον ΠΑΟΚ του Βασίλη Σπανούλη να τοποθετείται στο 6ο και τον Άρη του Αντρέα Τρινκιέρι στο 7ο.
Παράλληλα, οι κανονισμοί της κλήρωσης δεν επιτρέπουν σε δύο ομάδες από την ίδια χώρα να τοποθετηθούν στον ίδιο όμιλο, γεγονός που σημαίνει ότι ΠΑΟΚ και Άρης δεν υπάρχει περίπτωση να συναντηθούν στη φάση των ομίλων.
One step closer 👀— BKT EuroCup (@EuroCup) June 30, 2026
The draw seeds for the 2026-27 BKT EuroCup are locked in 🔒#RoadToGreatness pic.twitter.com/0D8qsuAjRG
Πηγή: gazzetta.gr
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