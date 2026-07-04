Ο Κλοπ μιλά σαν να έχει αναλάβει ήδη την Εθνική Γερμανίας: «Θα αλλάξουν τα πάντα»
SPORTS

Ο Κλοπ μιλά σαν να έχει αναλάβει ήδη την Εθνική Γερμανίας: «Θα αλλάξουν τα πάντα»

Συνεχίζονται οι συζητήσεις ανάμεσα στον Γιούργκεν Κλοπ και τη γερμανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της εθνικής Γερμανίας

Ο Κλοπ μιλά σαν να έχει αναλάβει ήδη την Εθνική Γερμανίας: «Θα αλλάξουν τα πάντα»
Ο Γερμανός τεχνικός επιβεβαιώνει δημόσια ότι οι επαφές έχουν προχωρήσει σε προχωρημένο στάδιο, είναι «έντονες αλλά ουσιαστικές» και πως απομένει ουσιαστικά η στιγμή που θα πέσουν οι υπογραφές.

Η αποδέσμευσή του από τον όμιλο Red Bull

Ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ και νυν επικεφαλής ποδοσφαίρου του ομίλου Red Bull εμφανίστηκε ανοιχτός στο ενδεχόμενο επιστροφής του στους πάγκους, τονίζοντας ωστόσο ότι η υπόθεση δεν είναι απλή λόγω των επαγγελματικών του δεσμεύσεων.

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