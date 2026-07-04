Η Κωτσόβολος υποστηρίζει τον διάπλου της Ομάδας Αιγαίου, φωτίζοντας ιστορίες που αποδεικνύουν πως η τεχνολογία αποκτά πραγματική αξία όταν φτάνει εκεί όπου χρειάζεται περισσότερο.
Ο Κλοπ μιλά σαν να έχει αναλάβει ήδη την Εθνική Γερμανίας: «Θα αλλάξουν τα πάντα»
Ο Κλοπ μιλά σαν να έχει αναλάβει ήδη την Εθνική Γερμανίας: «Θα αλλάξουν τα πάντα»
Συνεχίζονται οι συζητήσεις ανάμεσα στον Γιούργκεν Κλοπ και τη γερμανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της εθνικής Γερμανίας
Ο Γερμανός τεχνικός επιβεβαιώνει δημόσια ότι οι επαφές έχουν προχωρήσει σε προχωρημένο στάδιο, είναι «έντονες αλλά ουσιαστικές» και πως απομένει ουσιαστικά η στιγμή που θα πέσουν οι υπογραφές.
Η αποδέσμευσή του από τον όμιλο Red Bull
Ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ και νυν επικεφαλής ποδοσφαίρου του ομίλου Red Bull εμφανίστηκε ανοιχτός στο ενδεχόμενο επιστροφής του στους πάγκους, τονίζοντας ωστόσο ότι η υπόθεση δεν είναι απλή λόγω των επαγγελματικών του δεσμεύσεων.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
Η αποδέσμευσή του από τον όμιλο Red Bull
Ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ και νυν επικεφαλής ποδοσφαίρου του ομίλου Red Bull εμφανίστηκε ανοιχτός στο ενδεχόμενο επιστροφής του στους πάγκους, τονίζοντας ωστόσο ότι η υπόθεση δεν είναι απλή λόγω των επαγγελματικών του δεσμεύσεων.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα