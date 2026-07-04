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Απόβαση στις παραλίες της Αττικής, δείτε βίντεο με drone
Απόβαση στις παραλίες της Αττικής, δείτε βίντεο με drone
Από νωρίς το μεσημέρι αρκετοί Αθηναίοι έσπευσαν στις ακτές της νοτιοανατολικής Αττικής - Τι καιρός αναμένεται την Κυριακή
Την απόδραση των Αθηναίων στις ακτές της νοτιοανατολικής Αττικής, οι άρχισαν να γεμίζουν από νωρίς το μεσημέρι, καταγράφουν οι εικόνες από το drone του Orange Press Agency.
Οι συνθήκες για τους λουόμενους χαρακτηρίζονται ιδανικές, καθώς η θερμοκρασία στην πλειονότητα των παραθαλάσσιων περιοχών κυμαίνεται στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, προσφέροντας την τέλεια καλοκαιρινή διέξοδο χωρίς την αποπνικτική ζέστη. Ενδεικτικές οι εικόνες από τις ακτές γύρω στη Σαρωνίδα.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι υψηλότερες τιμές καταγράφηκαν στο εσωτερικό του λεκανοπεδίου και στη δυτική Αττική, με τον Ασπροπύργο να φτάνει τους 35 βαθμούς και περιοχές όπως τα Πατήσια και η Καλλιθέα τους 34,6 με 34,7 βαθμούς Κελσίου.
Αντίθετα, στα παραλιακά μέτωπα όπου έσπευσαν χιλιάδες πολίτες για μια ανάσα δροσιάς, ο υδράργυρος συγκρατήθηκε σε ευχάριστα επίπεδα.
Ενδεικτικά, στο Παλαιό Φάληρο και τον Άλιμο το θερμόμετρο έδειξε 34,4 και 34 βαθμούς αντίστοιχα, στη Βλυχάδα 34,1 βαθμούς, ενώ στο Σούνιο σταμάτησε στους 33,3 βαθμούς.
Παρόμοιο το σκηνικό σε περιοχές όπως η Βάρη με 32,9 βαθμούς, η Νέα Μάκρη με 32,8 βαθμούς και η Ανάβυσσος με 32,7 βαθμούς Κελσίου, επιτρέποντας στους εκδρομείς να απολαύσουν τη θάλασσα κάτω από έναν λαμπερό ήλιο που όμως δεν «έκαιγε».
Το σκηνικό αυτό αναμένεται να γίνει ακόμη πιο ελκυστικό την Κυριακή 5 Ιουλίου 2026, καθώς ο καιρός θα παραμείνει σύμμαχος για όσους σχεδιάζουν μια νέα εξόρμηση. Ειδικότερα για την Αττική προβλέπεται απολύτως αίθριος καιρός με πλήρη ηλιοφάνεια, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά παράλια θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ, προσφέροντας μια πολύτιμη αίσθηση δροσιάς.
Σύμφωνα με το meteo, η γενική τάση θέλει γενικά αίθριο καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Μοναδική εξαίρεση θα αποτελέσουν κάποιες νεφώσεις που τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες ενδέχεται να αναπτυχθούν και να σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου και της Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας.
Οι συνθήκες για τους λουόμενους χαρακτηρίζονται ιδανικές, καθώς η θερμοκρασία στην πλειονότητα των παραθαλάσσιων περιοχών κυμαίνεται στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, προσφέροντας την τέλεια καλοκαιρινή διέξοδο χωρίς την αποπνικτική ζέστη. Ενδεικτικές οι εικόνες από τις ακτές γύρω στη Σαρωνίδα.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι υψηλότερες τιμές καταγράφηκαν στο εσωτερικό του λεκανοπεδίου και στη δυτική Αττική, με τον Ασπροπύργο να φτάνει τους 35 βαθμούς και περιοχές όπως τα Πατήσια και η Καλλιθέα τους 34,6 με 34,7 βαθμούς Κελσίου.
Αντίθετα, στα παραλιακά μέτωπα όπου έσπευσαν χιλιάδες πολίτες για μια ανάσα δροσιάς, ο υδράργυρος συγκρατήθηκε σε ευχάριστα επίπεδα.
Ενδεικτικά, στο Παλαιό Φάληρο και τον Άλιμο το θερμόμετρο έδειξε 34,4 και 34 βαθμούς αντίστοιχα, στη Βλυχάδα 34,1 βαθμούς, ενώ στο Σούνιο σταμάτησε στους 33,3 βαθμούς.
Παρόμοιο το σκηνικό σε περιοχές όπως η Βάρη με 32,9 βαθμούς, η Νέα Μάκρη με 32,8 βαθμούς και η Ανάβυσσος με 32,7 βαθμούς Κελσίου, επιτρέποντας στους εκδρομείς να απολαύσουν τη θάλασσα κάτω από έναν λαμπερό ήλιο που όμως δεν «έκαιγε».
Ο καιρός της Κυριακής
Το σκηνικό αυτό αναμένεται να γίνει ακόμη πιο ελκυστικό την Κυριακή 5 Ιουλίου 2026, καθώς ο καιρός θα παραμείνει σύμμαχος για όσους σχεδιάζουν μια νέα εξόρμηση. Ειδικότερα για την Αττική προβλέπεται απολύτως αίθριος καιρός με πλήρη ηλιοφάνεια, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά παράλια θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ, προσφέροντας μια πολύτιμη αίσθηση δροσιάς.
Σύμφωνα με το meteo, η γενική τάση θέλει γενικά αίθριο καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Μοναδική εξαίρεση θα αποτελέσουν κάποιες νεφώσεις που τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες ενδέχεται να αναπτυχθούν και να σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου και της Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας.
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