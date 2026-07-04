«Φρόντισε τον σκύλο μας»: Ο σύντροφος της 31χρονης που κατασπαράχθηκε από αλιγάτορα στη Φλόριντα αποκάλυψε τα τελευταία της λόγια

Η 31χρονη είχε πάει για εκδρομή στη φύση μαζί με τον σύντροφό της όταν δέχθηκε επίθεση από τον αλιγάτορα - Ο 30χρονος περιέγραψε τις στιγμές αγωνίας μέχρι να φτάσουν οι διασώστες και την προσπάθειά του να την σώσει