Μουντιάλ 2026: Με την Αργεντινή του Μέσι κλείνει σήμερα η φάση των «32», τα σημερινά ματς

Η οκτάδα των ζευγαριών των «16» του Μουντιάλ 2026
διαμορφώνεται τα ξημερώματα του Σαββάτου (04/07). Η φάση των «32» ολοκληρώνεται και οι τρεις αναμετρήσεις που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα θα προσφέρουν μεγάλες συγκινήσεις.
Η αρχή θα γίνει στις 21:00 με την αναμέτρηση Αυστραλία - Αίγυπτος και με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Στη 01:00 τα ξημερώματα είναι η σειρά της Αργεντινής να ριχτεί στη μάχη. Αντίπαλός της το Πράσινο Ακρωτήρι και ο νικητής θα διασταυρωθεί με μία εκ των Αυστραλίας, Αιγύπτου. Η τηλεοπτική μετάδοση θα γίνει από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 04:30 και το παιχνίδι Κολομβία - Γκάνα από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος της Ελβετίας. Το ματς αυτό θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ1.
Τα σημερινά ματς του Μουντιάλ 2026
Δείτε το σημερινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Αυστραλία - Αίγυπτος (21:00, ΕΡΤ2)
Αργεντινή - Πράσινο Ακρωτήρι (01:00)
Κολομβία - Γκάνα (04:30,ΕΡΤ1)