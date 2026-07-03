Μουντιάλ 2026: Με την Αργεντινή του Μέσι κλείνει σήμερα η φάση των «32», τα σημερινά ματς
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Μουντιάλ 2026: Με την Αργεντινή του Μέσι κλείνει σήμερα η φάση των «32», τα σημερινά ματς

Η ώρα και τα κανάλια από τις τρεις αναμετρήσεις που διεξάγονται το βράδυ της Παρασκευής (03/07) και τα ξημερώματα Σαββάτου (04/07) για τους «32» του Μουντιάλ 2026

Μουντιάλ 2026: Με την Αργεντινή του Μέσι κλείνει σήμερα η φάση των «32», τα σημερινά ματς
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Η οκτάδα των ζευγαριών των «16» του Μουντιάλ 2026 διαμορφώνεται τα ξημερώματα του Σαββάτου (04/07). Η φάση των «32» ολοκληρώνεται και οι τρεις αναμετρήσεις που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα θα προσφέρουν μεγάλες συγκινήσεις.

Η αρχή θα γίνει στις 21:00 με την αναμέτρηση Αυστραλία - Αίγυπτος και με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Στη 01:00 τα ξημερώματα είναι η σειρά της Αργεντινής να ριχτεί στη μάχη. Αντίπαλός της το Πράσινο Ακρωτήρι και ο νικητής θα διασταυρωθεί με μία εκ των Αυστραλίας, Αιγύπτου. Η τηλεοπτική μετάδοση θα γίνει από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 04:30 και το παιχνίδι Κολομβία - Γκάνα από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος της Ελβετίας. Το ματς αυτό θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ1.

Τα σημερινά ματς του Μουντιάλ 2026

Δείτε το σημερινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Αυστραλία - Αίγυπτος (21:00, ΕΡΤ2)

Αργεντινή - Πράσινο Ακρωτήρι (01:00)

Κολομβία - Γκάνα (04:30,ΕΡΤ1)
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