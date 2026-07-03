Μουντιάλ 2026: Με την Αργεντινή του Μέσι κλείνει σήμερα η φάση των «32», τα σημερινά ματς

Η ώρα και τα κανάλια από τις τρεις αναμετρήσεις που διεξάγονται το βράδυ της Παρασκευής (03/07) και τα ξημερώματα Σαββάτου (04/07) για τους «32» του Μουντιάλ 2026