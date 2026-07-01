Ο τουρισμός και η εστίαση είναι δύο από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπου η εξειδίκευση και η σωστή εκπαίδευση ανοίγουν τον δρόμο για μια καριέρα με προοπτικές
Ρεάλ Μαδρίτης: Τέλος και επίσημα ο Λάιλς
Ρεάλ Μαδρίτης: Τέλος και επίσημα ο Λάιλς
Ο Καναδός φόργουορντ έκανε σπουδαία χρονιά με τη φανέλα της Ρεάλ και απασχολεί τον Παναθηναϊκό
Τέλος και επίσημα ο Τρέι Λάιλς από τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Ο Καναδός φόργουορντ εντυπωσίασε φέτος στη Ρεάλ και ήταν ο άνθρωπος που πάλεψε κόντρα στον Ολυμπιακό στον τελικό της Euroleague.
Ο Λάιλς ενδιαφέρει και τον Παναθηναϊκό αλλά για εκείνον προτεραιότητα δείχνει να είναι η επιστροφή του στο ΝΒΑ.
Η ανακοίνωση της Ρεάλ
«Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι ο Τρέι Λάιλς ολοκλήρωσε τη θητεία του ως παίκτης του συλλόγου μας.
Η Ρεάλ Μαδρίτης τον ευχαριστεί για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και το ομαδικό πνεύμα που επέδειξε καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν και εύχεται σε αυτόν και την οικογένειά του κάθε επιτυχία σε αυτή τη νέα φάση της ζωής τους».
Ο Καναδός φόργουορντ εντυπωσίασε φέτος στη Ρεάλ και ήταν ο άνθρωπος που πάλεψε κόντρα στον Ολυμπιακό στον τελικό της Euroleague.
Ο Λάιλς ενδιαφέρει και τον Παναθηναϊκό αλλά για εκείνον προτεραιότητα δείχνει να είναι η επιστροφή του στο ΝΒΑ.
Η ανακοίνωση της Ρεάλ
«Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι ο Τρέι Λάιλς ολοκλήρωσε τη θητεία του ως παίκτης του συλλόγου μας.
Η Ρεάλ Μαδρίτης τον ευχαριστεί για την αφοσίωση, τον επαγγελματισμό και το ομαδικό πνεύμα που επέδειξε καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν και εύχεται σε αυτόν και την οικογένειά του κάθε επιτυχία σε αυτή τη νέα φάση της ζωής τους».
👏 Gracias, @TreyLyles 👏 pic.twitter.com/lqwZFWudqp— Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) July 1, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα