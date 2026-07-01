Ο τουρισμός και η εστίαση είναι δύο από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπου η εξειδίκευση και η σωστή εκπαίδευση ανοίγουν τον δρόμο για μια καριέρα με προοπτικές
Η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε sold out στα διαρκείας με 4.191... ευχαριστώ
Η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε sold out στα διαρκείας με 4.191... ευχαριστώ
Χρειάστηκαν λίγες ώρες για να εξαντληθούν τα διαρκείας που εξέδωσε η ΚΑΕ Άρης με τον κόσμο να μην κρύβει την... τρέλα του για τα όσα έχουν γίνει τις τελευταίες εβδομάδες με αποκορύφωμα την πρόσληψη του Βασίλη Σπανούλη
«Όποιος πρόλαβε, τον Κύριον είδε» και... εξασφάλισε ένα εισιτήριο διαρκείας για τους αγώνες του Άρη της επόμενης σεζόν!
Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα οι φίλοι του Άρη εξάντλησαν τα εισιτήρια που έβγαλε προς πώληση η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ να εκφράζει τις δημόσιες ευχαριστίες της προς τον κόσμο για τη μαζική στήριξη.
«4191… εισιτήρια διαρκείας έγιναν… καπνός.
4191… «ευχαριστώ».
Πάμε να ζήσουμε μαζί μία συναρπαστική χρονιά.»
Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα οι φίλοι του Άρη εξάντλησαν τα εισιτήρια που έβγαλε προς πώληση η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ να εκφράζει τις δημόσιες ευχαριστίες της προς τον κόσμο για τη μαζική στήριξη.
«4191… εισιτήρια διαρκείας έγιναν… καπνός.
4191… «ευχαριστώ».
Πάμε να ζήσουμε μαζί μία συναρπαστική χρονιά.»
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