Η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε sold out στα διαρκείας με 4.191... ευχαριστώ

Χρειάστηκαν λίγες ώρες για να εξαντληθούν τα διαρκείας που εξέδωσε η ΚΑΕ Άρης με τον κόσμο να μην κρύβει την... τρέλα του για τα όσα έχουν γίνει τις τελευταίες εβδομάδες με αποκορύφωμα την πρόσληψη του Βασίλη Σπανούλη