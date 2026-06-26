Ολυμπιακός: Ανανέωσε έως το 2027 ο Ντάνι Γκαρθία
SPORTS
Ολυμπιακός Δημήτρης Στουρνάρας Ντάνι Γκαρθία

Ολυμπιακός: Ανανέωσε έως το 2027 ο Ντάνι Γκαρθία

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε και την επιστροφή του Δημήτρη Στουρνάρα

Ολυμπιακός: Ανανέωσε έως το 2027 ο Ντάνι Γκαρθία
28 ΣΧΟΛΙΑ
Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού έως το 2027 θα παραμείνει ο Ντάνι Γκαρθία.

Ο 36χρονος Ισπανός αμυντικός μέσος υπέγραψε μονοετή επέκταση συμβολαίου αφού ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τον θεωρεί βασικό γρανάζι της ομάδας του Πειραιά. 



Με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων», ο Ντάνι Γκαρθία, έχει αγωνιστεί σε 69 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, με ένα γκολ και δύο ασίστ.

Επέστρεψε ο Δημήτρης Στουρνάρας 

Στο μεταξύ η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Δημήτρη Στουρνάρα. Ο 25χρονος τερματοφύλακας ήταν για χρόνια στην Ακαδημία της ομάδας του Πειραιά. 

Ολυμπιακός: Ανανέωσε έως το 2027 ο Ντάνι Γκαρθία


Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Κλείσιμο
«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του τερματοφύλακα Δημήτρη Στουρνάρα. Γεννημένος στις 30 Μαΐου 2001, επιστρέφει στους «ερυθρόλευκους» ύστερα από δύο χρόνια στον Ηρακλή.

Ο 25χρονος γκολκίπερ προέρχεται από τις ακαδημίες της ομάδας μας, ενώ έχει αγωνιστεί και στον Πανιώνιο.

Δημήτρης, καλώς επέστρεψες στον Θρύλο».
28 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης