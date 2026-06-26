Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Ολυμπιακός: Ανανέωσε έως το 2027 ο Ντάνι Γκαρθία
Ολυμπιακός: Ανανέωσε έως το 2027 ο Ντάνι Γκαρθία
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε και την επιστροφή του Δημήτρη Στουρνάρα
Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού έως το 2027 θα παραμείνει ο Ντάνι Γκαρθία.
Ο 36χρονος Ισπανός αμυντικός μέσος υπέγραψε μονοετή επέκταση συμβολαίου αφού ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τον θεωρεί βασικό γρανάζι της ομάδας του Πειραιά.
Με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων», ο Ντάνι Γκαρθία, έχει αγωνιστεί σε 69 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, με ένα γκολ και δύο ασίστ.
Επέστρεψε ο Δημήτρης Στουρνάρας
Στο μεταξύ η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Δημήτρη Στουρνάρα. Ο 25χρονος τερματοφύλακας ήταν για χρόνια στην Ακαδημία της ομάδας του Πειραιά.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός
«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του τερματοφύλακα Δημήτρη Στουρνάρα. Γεννημένος στις 30 Μαΐου 2001, επιστρέφει στους «ερυθρόλευκους» ύστερα από δύο χρόνια στον Ηρακλή.
Ο 25χρονος γκολκίπερ προέρχεται από τις ακαδημίες της ομάδας μας, ενώ έχει αγωνιστεί και στον Πανιώνιο.
Δημήτρης, καλώς επέστρεψες στον Θρύλο».
Ο 36χρονος Ισπανός αμυντικός μέσος υπέγραψε μονοετή επέκταση συμβολαίου αφού ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τον θεωρεί βασικό γρανάζι της ομάδας του Πειραιά.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων», ο Ντάνι Γκαρθία, έχει αγωνιστεί σε 69 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, με ένα γκολ και δύο ασίστ.
Επέστρεψε ο Δημήτρης Στουρνάρας
Στο μεταξύ η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την επιστροφή του Δημήτρη Στουρνάρα. Ο 25χρονος τερματοφύλακας ήταν για χρόνια στην Ακαδημία της ομάδας του Πειραιά.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός
«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του τερματοφύλακα Δημήτρη Στουρνάρα. Γεννημένος στις 30 Μαΐου 2001, επιστρέφει στους «ερυθρόλευκους» ύστερα από δύο χρόνια στον Ηρακλή.
Ο 25χρονος γκολκίπερ προέρχεται από τις ακαδημίες της ομάδας μας, ενώ έχει αγωνιστεί και στον Πανιώνιο.
Δημήτρης, καλώς επέστρεψες στον Θρύλο».
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