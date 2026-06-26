Οδεύει προς Κύπρο το Σούπερ Καπ του μπάσκετ το 2026
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Σούπερ Καπ μπάσκετ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ΑΕΚ Κύπρος

Οδεύει προς Κύπρο το Σούπερ Καπ του μπάσκετ το 2026

Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ αναμένεται να ταξιδέψουν στην Κύπρο στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου προκειμένου να διεκδικήσουν την πρώτη κούπα της σεζόν

Οδεύει προς Κύπρο το Σούπερ Καπ του μπάσκετ το 2026
Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί το φετινό Super Cup με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ.

Σε αντίθεση με όλες τις προηγούμενες χρονιές, η επόμενη διοργάνωση αναμένεται να διεξαχθεί εκτός Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα στην Κύπρο!

Συγκεκριμένα υπάρχει κατ' αρχήν συμφωνία με την Λεμεσό και διαβεβαιώσεις από υψηλά ιστάμενα πρόσωπα ωστόσο υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες μέχρι να οριστικοποιηθεί και ανακοινωθεί και επίσημα η Μεγαλόνησος.

Εκκρεμότητες τύπου εξόδων, διαμονής ομάδων και πολλών ακόμα διαδικαστικών που έχουν να κάνουν με το συνολικό κόστος.

Να σημειωθεί ότι το γήπεδο που θα φιλοξενήσει το Super Cup στην Λεμεσό είναι το ίδιο με αυτό που φιλοξένησε και τον όμιλο του προηγούμενου Eurobasket.

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