Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Οδεύει προς Κύπρο το Σούπερ Καπ του μπάσκετ το 2026
Οδεύει προς Κύπρο το Σούπερ Καπ του μπάσκετ το 2026
Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ αναμένεται να ταξιδέψουν στην Κύπρο στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου προκειμένου να διεκδικήσουν την πρώτη κούπα της σεζόν
Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί το φετινό Super Cup με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ.
Σε αντίθεση με όλες τις προηγούμενες χρονιές, η επόμενη διοργάνωση αναμένεται να διεξαχθεί εκτός Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα στην Κύπρο!
Συγκεκριμένα υπάρχει κατ' αρχήν συμφωνία με την Λεμεσό και διαβεβαιώσεις από υψηλά ιστάμενα πρόσωπα ωστόσο υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες μέχρι να οριστικοποιηθεί και ανακοινωθεί και επίσημα η Μεγαλόνησος.
Εκκρεμότητες τύπου εξόδων, διαμονής ομάδων και πολλών ακόμα διαδικαστικών που έχουν να κάνουν με το συνολικό κόστος.
Να σημειωθεί ότι το γήπεδο που θα φιλοξενήσει το Super Cup στην Λεμεσό είναι το ίδιο με αυτό που φιλοξένησε και τον όμιλο του προηγούμενου Eurobasket.
Σε αντίθεση με όλες τις προηγούμενες χρονιές, η επόμενη διοργάνωση αναμένεται να διεξαχθεί εκτός Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα στην Κύπρο!
Συγκεκριμένα υπάρχει κατ' αρχήν συμφωνία με την Λεμεσό και διαβεβαιώσεις από υψηλά ιστάμενα πρόσωπα ωστόσο υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες μέχρι να οριστικοποιηθεί και ανακοινωθεί και επίσημα η Μεγαλόνησος.
Εκκρεμότητες τύπου εξόδων, διαμονής ομάδων και πολλών ακόμα διαδικαστικών που έχουν να κάνουν με το συνολικό κόστος.
Να σημειωθεί ότι το γήπεδο που θα φιλοξενήσει το Super Cup στην Λεμεσό είναι το ίδιο με αυτό που φιλοξένησε και τον όμιλο του προηγούμενου Eurobasket.
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