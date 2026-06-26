Οδεύει προς Κύπρο το Σούπερ Καπ του μπάσκετ το 2026

Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ αναμένεται να ταξιδέψουν στην Κύπρο στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου προκειμένου να διεκδικήσουν την πρώτη κούπα της σεζόν