Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Θρήνος στο βόλεϊ: Πέθανε σε ηλικία 65 ετών ο Ντανιέλ Καστελάνι, πρώην προπονητής του Ολυμπιακού
Ο θρύλος του αργεντίνικου βόλεϊ έφυγε από τη ζωή μετά από μακρά μάχη με σοβαρή ασθένεια - Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η εθνική ομάδα γυναικών της Αργεντινής
«Με λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Ντανιέλ Καστελάνι, έπειτα από μακρά μάχη με σοβαρή ασθένεια. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια, τους φίλους και τους οικείους του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», ανέφερε η FeVA σε σχετική ανακοίνωση.
HASTA SIEMPRE DANIEL CASTELLANI— Voleibol Argentino (@Voley_FeVA) June 25, 2026
Con profundo dolor la Federación del Voleibol Argentino lamenta comunicar el fallecimiento de Daniel Castellani luego de una larga lucha contra una grave enfermedad.
Acompañamos en este momento difícil a toda su familia, amigos y allegados. pic.twitter.com/rzckQBM1v7
Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση στον χώρο του αθλητισμού της Αργεντινής, όπου ο Καστελάνι άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα τόσο ως αθλητής όσο και ως προπονητής. Tο 2024 διαδέχτηκε στον πάγκο του Ολυμπιακού τον Αλμπέρτο Τζουλιάνι και κατέκτησε με τους «ερυθρόλευκους» το νταμπλ στην Ελλάδα.
Μετά την ανακοίνωση της απώλειάς του, ομοσπονδίες, σύλλογοι και φίλαθλοι απέτισαν φόρο τιμής μέσω των κοινωνικών δικτύων. Η Ομοσπονδία Βόλεϊ της Μητροπολιτικής Περιοχής του Μπουένος Άιρες έκανε λόγο για «μια ανεκτίμητη κληρονομιά και έναν από τους σημαντικότερους πρεσβευτές του αθλήματος σε διεθνές επίπεδο».
El Comité Olímpico Argentino expresa su dolor por el fallecimiento de Daniel Castellani, medallista de bronce en Seúl 1988 y exitoso entrenador. Su liderazgo, compromiso y pasión marcaron la historia del voleibol argentino. Acompañamos a su familia y amigos en este momento. pic.twitter.com/1Cm4nWGIiR— Comité Olímpico ARG (@PrensaCOA) June 25, 2026
Αντίστοιχα μηνύματα δημοσίευσαν οι σύλλογοι Σαν Λορέντσο, Μπόκα Τζούνιορς και GEBA.
Desde Boca Voley acompañamos a la familia de Daniel en este momento de profundo dolor, despidiéndolo con el mayor de los respetos, admiración y un afecto inmenso. Hasta siempre. 🤍 pic.twitter.com/Cx7iy1TyGY— Boca Vóley (@BocaVoley) June 26, 2026
Ο Ντανιέλ Χόρχε Καστελάνι γεννήθηκε το 1961 στη Λα Λουσίλα της επαρχίας Βιθέντε Λόπες και αποτέλεσε βασικό μέλος της ιστορικής εθνικής ομάδας της Αργεντινής τη δεκαετία του 1980.
Ως αθλητής κατέγραψε σημαντικές επιτυχίες, μεταξύ των οποίων η τρίτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 1982 στην Αργεντινή και το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ το 1988. Αγωνίστηκε επίσης με επιτυχία στην Ιταλία, κατακτώντας το Κύπελλο Γκουέλφα τη διετία 1985-1986 και φτάνοντας στον τελικό του Κυπέλλου Ευρώπης το 1987-1988.
⚫️Luto en el voley argentino: falleció Daniel Castellani, gloria del deporte.— El Gráfico (@elgraficoweb) June 25, 2026
➡️Como voleibolista, conquistó el tercer puesto con la Selección en el Mundial 1982 y el Bronce en Seúl 1988.
👔Además, fue entrenador del seleccionado masculino y del femenino. Fue campeón de los… pic.twitter.com/hpWqGga1Vl
Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η εθνική ομάδα γυναικών της Αργεντινής. Υπό την καθοδήγησή του, οι «Πάνθηρες» κατέκτησαν το 2023 το Παναμερικανικό Κύπελλο, τον πρώτο τίτλο στην ιστορία τους. Την ίδια χρονιά κατέλαβαν τη δεύτερη θέση στο Νοτιοαμερικανικό Πρωτάθλημα πίσω από τη Βραζιλία και κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο στους Παναμερικανικούς Αγώνες του Σαντιάγο.
Το 2024, εξαιτίας της σοβαρής ασθένειάς του, αναγκάστηκε να λάβει ιατρική άδεια από τα καθήκοντά του στην εθνική ομάδα, παραμένοντας ωστόσο στην Ομοσπονδία Βόλεϊ της Αργεντινής ως γενικός συντονιστής των εθνικών συγκροτημάτων.
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