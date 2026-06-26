Θρήνος στο βόλεϊ: Πέθανε σε ηλικία 65 ετών ο Ντανιέλ Καστελάνι, πρώην προπονητής του Ολυμπιακού

Ο θρύλος του αργεντίνικου βόλεϊ έφυγε από τη ζωή μετά από μακρά μάχη με σοβαρή ασθένεια - Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η εθνική ομάδα γυναικών της Αργεντινής





«Με λύπη ανακοινώνουμε τον







Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση στον χώρο του αθλητισμού της Αργεντινής, όπου ο Καστελάνι άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα τόσο ως αθλητής όσο και ως προπονητής. Tο 2024 διαδέχτηκε στον πάγκο του Ολυμπιακού τον Αλμπέρτο Τζουλιάνι και κατέκτησε με τους «ερυθρόλευκους» το νταμπλ στην Ελλάδα.













Αντίστοιχα μηνύματα δημοσίευσαν οι σύλλογοι Σαν Λορέντσο, Μπόκα Τζούνιορς και GEBA.



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Ο Ντανιέλ Χόρχε Καστελάνι γεννήθηκε το 1961 στη Λα Λουσίλα της επαρχίας Βιθέντε Λόπες και αποτέλεσε βασικό μέλος της ιστορικής εθνικής ομάδας της Αργεντινής τη δεκαετία του 1980.



Ως αθλητής κατέγραψε σημαντικές επιτυχίες, μεταξύ των οποίων η τρίτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 1982 στην Αργεντινή και το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ το 1988. Αγωνίστηκε επίσης με επιτυχία στην Ιταλία, κατακτώντας το Κύπελλο Γκουέλφα τη διετία 1985-1986 και φτάνοντας στον τελικό του Κυπέλλου Ευρώπης το 1987-1988.



Ο Ντανιέλ Καστελάνι, μία από τις σπουδαιότερες μορφές στην ιστορία του αργεντίνικου βόλεϊ και πρώην προπονητής του Ολυμπιακού , απεβίωσε σε ηλικία 65 ετών, έπειτα από μακρά μάχη με σοβαρή ασθένεια, όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδία Βόλεϊ της Αργεντινής (FeVA).«Με λύπη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Ντανιέλ Καστελάνι, έπειτα από μακρά μάχη με σοβαρή ασθένεια. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια, τους φίλους και τους οικείους του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», ανέφερε η FeVA σε σχετική ανακοίνωση.Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση στον χώρο του αθλητισμού της Αργεντινής, όπου ο Καστελάνι άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα τόσο ως αθλητής όσο και ως προπονητής. Tο 2024 διαδέχτηκε στον πάγκο του Ολυμπιακού τον Αλμπέρτο Τζουλιάνι και κατέκτησε με τους «ερυθρόλευκους» το νταμπλ στην Ελλάδα.Μετά την ανακοίνωση της απώλειάς του, ομοσπονδίες, σύλλογοι και φίλαθλοι απέτισαν φόρο τιμής μέσω των κοινωνικών δικτύων. Η Ομοσπονδία Βόλεϊ της Μητροπολιτικής Περιοχής του Μπουένος Άιρες έκανε λόγο για «μια ανεκτίμητη κληρονομιά και έναν από τους σημαντικότερους πρεσβευτές του αθλήματος σε διεθνές επίπεδο».Ο Ντανιέλ Χόρχε Καστελάνι γεννήθηκε το 1961 στη Λα Λουσίλα της επαρχίας Βιθέντε Λόπες και αποτέλεσε βασικό μέλος της ιστορικής εθνικής ομάδας της Αργεντινής τη δεκαετία του 1980.Ως αθλητής κατέγραψε σημαντικές επιτυχίες, μεταξύ των οποίων η τρίτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 1982 στην Αργεντινή και το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Σεούλ το 1988. Αγωνίστηκε επίσης με επιτυχία στην Ιταλία, κατακτώντας το Κύπελλο Γκουέλφα τη διετία 1985-1986 και φτάνοντας στον τελικό του Κυπέλλου Ευρώπης το 1987-1988.

Η προπονητική του καριέρα ξεκίνησε το 1993, ενώ το 1995 οδήγησε ομάδα της Αργεντινής στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους Παναμερικανικούς Αγώνες.







Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η εθνική ομάδα γυναικών της Αργεντινής. Υπό την καθοδήγησή του, οι «Πάνθηρες» κατέκτησαν το 2023 το Παναμερικανικό Κύπελλο, τον πρώτο τίτλο στην ιστορία τους. Την ίδια χρονιά κατέλαβαν τη δεύτερη θέση στο Νοτιοαμερικανικό Πρωτάθλημα πίσω από τη Βραζιλία και κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο στους Παναμερικανικούς Αγώνες του Σαντιάγο.



Το 2024, εξαιτίας της σοβαρής ασθένειάς του, αναγκάστηκε να λάβει ιατρική άδεια από τα καθήκοντά του στην εθνική ομάδα, παραμένοντας ωστόσο στην Ομοσπονδία Βόλεϊ της Αργεντινής ως γενικός συντονιστής των εθνικών συγκροτημάτων.