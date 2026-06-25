Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση στα 36 του χρόνια ο Χάρης Γιαννόπουλος

Από το 2006 ο Χάρης Γιαννόπουλος, φόρεσε τη φανέλα έντεκα ελληνικών ομάδων, ανάμεσα στις οποίες αυτές των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, αλλά και δύο ισπανικών ομάδων της Ομπραντόιρο και της Μανρέσα