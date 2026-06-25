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Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση στα 36 του χρόνια ο Χάρης Γιαννόπουλος
Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση στα 36 του χρόνια ο Χάρης Γιαννόπουλος
Από το 2006 ο Χάρης Γιαννόπουλος, φόρεσε τη φανέλα έντεκα ελληνικών ομάδων, ανάμεσα στις οποίες αυτές των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, αλλά και δύο ισπανικών ομάδων της Ομπραντόιρο και της Μανρέσα
Ο Χάρης Γιαννόπουλος δεν θα επιστρέψει στα παρκέ τη νέα σεζόν 2026-27. Λίγες ημέρες πριν συμπληρώσει το 37ο έτος της ηλικίας του (σ.σ. 13 Ιουλίου), ο Έλληνας διεθνής σμολ φόργουορντ ανακοίνωσε με ένα συγκινητικό βίντεο την απόφασή του να βάλει... τελεία στην καριέρα του.
Μιλώντας στο... μπάσκετ, στο βίντεο, ο Χάρης Γιαννόπουλος, το αποχαιρετά με τις εξής λέξεις: «Σε ευχαριστώ για τις νίκες, τις ήττες, τα μαθήματα που έμαθα και τους ανθρώπους που έφερες στη ζωή μου.
Νιώθω πως αυτό το κεφάλαιο εκπληρώθηκε.
Έδωσα ό,τι είχα, σε κάθε παρκέ που πάτησα, με κάθε φανέλα που φόρεσα. Θα μου λείψεις τόσο πολύ, αλλά είναι η ώρα να σε αφήσω».
Από το 2006 ο Χάρης Γιαννόπουλος, μέσα δηλαδή σε 20 σεζόν, φόρεσε τη φανέλα έντεκα ελληνικών ομάδων, ανάμεσα στις οποίες αυτές των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, αλλά και δύο ισπανικών ομάδων της Ομπραντόιρο και της Μανρέσα.
Η τελευταία ομάδα της καριέρας του Χάρη Γιαννόπουλου ήταν το Μαρούσι, τη φανέλα του οποίου φόρεσε από το 2023 έως το 2026.
Ο Χάρης Γιαννόπουλος αγωνίστηκε σε όλες τις «μικρές» εθνικές ομάδες και η κορυφαία στιγμή στην καριέρα του ήταν η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών του 2009 στη Ρόδο ων αρχηγός της εθνικής.
Δύο χρόνια νωρίτερα, το 2007, ο Χάρης Γιαννόπουλος, ήταν μέλος της εθνικής εφήβων που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ στη Μαδρίτη.
Το ντεμπούτο του με την Εθνική ανδρών έγινε το 2017, στους αγώνες για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2019. Συμμετείχε επίσης και στα προκριματικά για το Ευρωμπάσκετ 2022.
Ήταν παρών στο Προολυμπιακό τουρνουά του Καναδά, στο οποίο η εθνική έχασε την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, αφού ηττήθηκε στον τελικό από την Τσεχία 97-72.
Με το εθνόσημο στους άνδρες μετράει 25 αγώνες με 96 πόντους (μ.ο: 3.84). Στους έφηβους είχε 41 αγώνες με 280 πόντους (μ.ο: 6.83) και στους νέους άνδρες κατέγραψε 28 συμμετοχές με 291 πόντους (μ.ο: 10.39).
Σε συλλογικό επίπεδο, αναδείχτηκε Πρωταθλητής Ελλάδας 2013 και Κυπελλούχος Ελλάδας 2013 με τον Παναθηναϊκό, με την ΑΕΚ κατέκτησε το Διηπειρωτικό Κύπελλο το 2019 και ένα Κύπελλο Ελλάδας το 2020, ενώ με τον Προμηθέα Πατρών κατέκτησε το Σούπερ Καπ το 2020.
Επιπλέον συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παίδων του 2005 στη Λεόν, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων του 2006 στο Αργοστόλι, στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Εφήβων το 2006 στον Βόλο και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών το 2007 στη Ρίγα.
Μιλώντας στο... μπάσκετ, στο βίντεο, ο Χάρης Γιαννόπουλος, το αποχαιρετά με τις εξής λέξεις: «Σε ευχαριστώ για τις νίκες, τις ήττες, τα μαθήματα που έμαθα και τους ανθρώπους που έφερες στη ζωή μου.
Νιώθω πως αυτό το κεφάλαιο εκπληρώθηκε.
Έδωσα ό,τι είχα, σε κάθε παρκέ που πάτησα, με κάθε φανέλα που φόρεσα. Θα μου λείψεις τόσο πολύ, αλλά είναι η ώρα να σε αφήσω».
Από το 2006 ο Χάρης Γιαννόπουλος, μέσα δηλαδή σε 20 σεζόν, φόρεσε τη φανέλα έντεκα ελληνικών ομάδων, ανάμεσα στις οποίες αυτές των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, αλλά και δύο ισπανικών ομάδων της Ομπραντόιρο και της Μανρέσα.
Η τελευταία ομάδα της καριέρας του Χάρη Γιαννόπουλου ήταν το Μαρούσι, τη φανέλα του οποίου φόρεσε από το 2023 έως το 2026.
Ο Χάρης Γιαννόπουλος αγωνίστηκε σε όλες τις «μικρές» εθνικές ομάδες και η κορυφαία στιγμή στην καριέρα του ήταν η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών του 2009 στη Ρόδο ων αρχηγός της εθνικής.
Δύο χρόνια νωρίτερα, το 2007, ο Χάρης Γιαννόπουλος, ήταν μέλος της εθνικής εφήβων που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ στη Μαδρίτη.
Το ντεμπούτο του με την Εθνική ανδρών έγινε το 2017, στους αγώνες για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2019. Συμμετείχε επίσης και στα προκριματικά για το Ευρωμπάσκετ 2022.
Ήταν παρών στο Προολυμπιακό τουρνουά του Καναδά, στο οποίο η εθνική έχασε την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, αφού ηττήθηκε στον τελικό από την Τσεχία 97-72.
Με το εθνόσημο στους άνδρες μετράει 25 αγώνες με 96 πόντους (μ.ο: 3.84). Στους έφηβους είχε 41 αγώνες με 280 πόντους (μ.ο: 6.83) και στους νέους άνδρες κατέγραψε 28 συμμετοχές με 291 πόντους (μ.ο: 10.39).
Σε συλλογικό επίπεδο, αναδείχτηκε Πρωταθλητής Ελλάδας 2013 και Κυπελλούχος Ελλάδας 2013 με τον Παναθηναϊκό, με την ΑΕΚ κατέκτησε το Διηπειρωτικό Κύπελλο το 2019 και ένα Κύπελλο Ελλάδας το 2020, ενώ με τον Προμηθέα Πατρών κατέκτησε το Σούπερ Καπ το 2020.
Επιπλέον συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παίδων του 2005 στη Λεόν, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων του 2006 στο Αργοστόλι, στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Εφήβων το 2006 στον Βόλο και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Ανδρών το 2007 στη Ρίγα.
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