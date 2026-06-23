Η κατάψυξη ωαρίων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της σύγχρονης αναπαραγωγικής ιατρικής, προσφέροντας στις γυναίκες τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους και να σχεδιάσουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία.
Ο Λεμπρόν μαζί με τον Αντετοκούνμπο!
Ο Λεμπρόν μαζί με τον Αντετοκούνμπο!
Η είδηση του trade που φέρνει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μαϊάμι τάραξε τα… νερά του NBA και δεν αποκλείεται οι Χιτ να κινηθούν για την επιστροφή του Λεμπρόν Τζέιμς, όπως τονίζουν πηγές από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού
Ο Μπάρι Τζάκσον της Miami Herald έγραψε χαρακτηριστικά: «Oι Χιτ θα μπορούσαν να προσπαθήσουν να προσελκύσουν τον επικείμενο free agent Λεμπρόν Τζέιμς. Η επιστροφή του θα είναι δύσκολη, αν και τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί».
Στα 41 του πλέον ο «Βασιλιάς» είναι free agent και δεν έχει γνωστοποιήσει αν θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση ή αν θα προσπαθήσει να διεκδικήσει το 5ο πρωτάθλημα της πλούσιας καριέρας του.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
Στα 41 του πλέον ο «Βασιλιάς» είναι free agent και δεν έχει γνωστοποιήσει αν θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση ή αν θα προσπαθήσει να διεκδικήσει το 5ο πρωτάθλημα της πλούσιας καριέρας του.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
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