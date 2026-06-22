Η ατάκα Ομπράντοβιτς σε άπταιστα ελληνικά: «Κύριε Αλβέρτη είσαι έτοιμος;», δείτε βίντεο
SPORTS
Παναθηναϊκός Ζέλικο Ομπράντοβιτς μπάσκετ Δημήτρης Γιαννακόπουλος Φραγκίσκος Αλβέρτης

Η ατάκα Ομπράντοβιτς σε άπταιστα ελληνικά: «Κύριε Αλβέρτη είσαι έτοιμος;», δείτε βίντεο

Η ατάκα του Σέρβου τεχνικού προκάλεσε ενθουσιασμό στο κοινό, το οποίο ξέσπασε σε χειροκροτήματα

Η ατάκα Ομπράντοβιτς σε άπταιστα ελληνικά: «Κύριε Αλβέρτη είσαι έτοιμος;», δείτε βίντεο
4 ΣΧΟΛΙΑ
Με ιδιαίτερη συγκίνηση και έντονο συμβολισμό πραγματοποιήθηκε η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του, ο Ομπράντοβιτς εντόπισε τον Φραγκίσκο Αλβέρτη μέσα στην αίθουσα και του απευθύνθηκε στα ελληνικά, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Κύριε Αλβέρτη, είσαι έτοιμος ε;».

Η ατάκα του Σέρβου τεχνικού προκάλεσε ενθουσιασμό στο κοινό, το οποίο ξέσπασε σε χειροκροτήματα, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να συμμετέχει επίσης στην αποθέωση.




Στη συνέχεια, ο «Ζοτς» μίλησε για τα συναισθήματά του κατά την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό, τονίζοντας τη χαρά αλλά και την αποφασιστικότητά του για τη νέα πρόκληση που ανοίγεται μπροστά του.

Η ατάκα Ομπράντοβιτς σε άπταιστα ελληνικά: «Κύριε Αλβέρτη είσαι έτοιμος;», δείτε βίντεο


«Πώς να νιώσω; Χαρούμενος. Σέβομαι όσους ήρθαν εδώ. Ο Δημήτρης με ρώτησε αν πω κάποια πράγματα. Μου δίνουν τα πάντα κάθε φορά, ακόμα και όταν ήμουν αντίπαλος. Τώρα είμαι εδώ, τίποτα νέο να πω. Είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ έτοιμος να αρχίσω δουλειά», ανέφερε χαρακτηριστικά.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Κατάψυξη Ωαρίων: Γιατί όλο και περισσότερες γυναίκες επιλέγουν να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους

Κατάψυξη Ωαρίων: Γιατί όλο και περισσότερες γυναίκες επιλέγουν να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους

Η κατάψυξη ωαρίων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της σύγχρονης αναπαραγωγικής ιατρικής, προσφέροντας στις γυναίκες τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους και να σχεδιάσουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία.

Plastic Free Greece 2026: Καθαρισμοί κοντά στα κέντρα logistics της Lidl Ελλάς

Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, το Plastic Free Greece δίνει δυναμικά το παρών σε κάθε γωνιά της χώρας. Η πρώτη πράξη της φετινής εκστρατείας εκτυλίχθηκε σε τέσσερις ηπειρωτικούς προορισμούς (Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Αθήνα, Πάτρα) και είχε ως αποτέλεσμα τη συλλογή 150,5 κιλών σκουπιδιών.  

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης