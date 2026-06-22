Η ατάκα Ομπράντοβιτς σε άπταιστα ελληνικά: «Κύριε Αλβέρτη είσαι έτοιμος;», δείτε βίντεο

Η κατάψυξη ωαρίων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της σύγχρονης αναπαραγωγικής ιατρικής, προσφέροντας στις γυναίκες τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους και να σχεδιάσουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία.