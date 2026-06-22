Η ατάκα Ομπράντοβιτς σε άπταιστα ελληνικά: «Κύριε Αλβέρτη είσαι έτοιμος;», δείτε βίντεο
Η ατάκα Ομπράντοβιτς σε άπταιστα ελληνικά: «Κύριε Αλβέρτη είσαι έτοιμος;», δείτε βίντεο
Η ατάκα του Σέρβου τεχνικού προκάλεσε ενθουσιασμό στο κοινό, το οποίο ξέσπασε σε χειροκροτήματα
Με ιδιαίτερη συγκίνηση και έντονο συμβολισμό πραγματοποιήθηκε η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του, ο Ομπράντοβιτς εντόπισε τον Φραγκίσκο Αλβέρτη μέσα στην αίθουσα και του απευθύνθηκε στα ελληνικά, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Κύριε Αλβέρτη, είσαι έτοιμος ε;».
Η ατάκα του Σέρβου τεχνικού προκάλεσε ενθουσιασμό στο κοινό, το οποίο ξέσπασε σε χειροκροτήματα, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να συμμετέχει επίσης στην αποθέωση.
Στη συνέχεια, ο «Ζοτς» μίλησε για τα συναισθήματά του κατά την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό, τονίζοντας τη χαρά αλλά και την αποφασιστικότητά του για τη νέα πρόκληση που ανοίγεται μπροστά του.
«Πώς να νιώσω; Χαρούμενος. Σέβομαι όσους ήρθαν εδώ. Ο Δημήτρης με ρώτησε αν πω κάποια πράγματα. Μου δίνουν τα πάντα κάθε φορά, ακόμα και όταν ήμουν αντίπαλος. Τώρα είμαι εδώ, τίποτα νέο να πω. Είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ έτοιμος να αρχίσω δουλειά», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η ατάκα του Σέρβου τεχνικού προκάλεσε ενθουσιασμό στο κοινό, το οποίο ξέσπασε σε χειροκροτήματα, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να συμμετέχει επίσης στην αποθέωση.
Στη συνέχεια, ο «Ζοτς» μίλησε για τα συναισθήματά του κατά την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό, τονίζοντας τη χαρά αλλά και την αποφασιστικότητά του για τη νέα πρόκληση που ανοίγεται μπροστά του.
«Πώς να νιώσω; Χαρούμενος. Σέβομαι όσους ήρθαν εδώ. Ο Δημήτρης με ρώτησε αν πω κάποια πράγματα. Μου δίνουν τα πάντα κάθε φορά, ακόμα και όταν ήμουν αντίπαλος. Τώρα είμαι εδώ, τίποτα νέο να πω. Είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ έτοιμος να αρχίσω δουλειά», ανέφερε χαρακτηριστικά.
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