Τέλος ο Τρέι Λάιλς από τη Ρεάλ Μαδρίτης: Το αντίο του στους Μαδριλένους
SPORTS
Ρεάλ Μαδρίτης Παναθηναϊκός

Τέλος ο Τρέι Λάιλς από τη Ρεάλ Μαδρίτης: Το αντίο του στους Μαδριλένους

Δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θέλει να φέρει στον Παναθηναϊκό τον πρώην παίκτη της Ρεάλ

Τέλος ο Τρέι Λάιλς από τη Ρεάλ Μαδρίτης: Το αντίο του στους Μαδριλένους
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Ο Τρέι Λάιλς ήταν ένας εκ των κορυφαίων παικτών της Ρεάλ τη σεζόν που πέρασε και οι Μαδριλένοι επιθυμούσαν την παραμονή του, κάτι που όμως δεν θα γίνει.

Ο πρώην παίκτης των Κινγκς αποχωρεί από τους Μαδριλένους και το έκανε γνωστό μέσω ανάρτησης του στα social media.«Η Μαδρίτη ήταν εξαιρετική, αλλά ήρθε η ώρα. Μια σπουδαία εμπειρία εδώ. Εκτιμώ την αγάπη όλων των οπαδών της Μαδρίτης», ανέφερε και ανέβασε video όπου αποχωρεί από την Μαδρίτη.

Στη Liga Endesa, είχε μέσο όρο 11,1 πόντους, 5 ριμπάουντ. Στην EuroLeague, είχε μέσο όρο 13,5 πόντους, 4,5 ριμπάουντ. Στον τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό μέτρησε 21 στο ημίχρονο και 24 συνολικά, αλλά δεν μπόρεσε να οδηγήσει τη Ρεάλ στον τίτλο.

Να τονιστεί πως η σέρβικη «Mozzartsport» πριν λίγες ώρες, είχε αναφέρει πως ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θέλει να φέρει στον Παναθηναϊκό τον Τρέι Λάιλς.


Πηγή: gazzetta.gr
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