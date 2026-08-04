Σαουδική Αραβία: Άνοδος 44% στα κέρδη του πετρελαϊκού κολοσσού Aramco, παρά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή
Σαουδική Αραβία: Άνοδος 44% στα κέρδη του πετρελαϊκού κολοσσού Aramco, παρά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή
Σημαντική αύξηση της κερδοφορίας της ανακοίνωσε η Saudi Aramco, με τα καθαρά κέρδη του δεύτερου τριμήνου να ενισχύονται κατά 44% σε ετήσια βάση, χάρη στις υψηλότερες τιμές του αργού πετρελαίου.
Η γιγάντια σαουδαραβική πετρελαϊκή εταιρεία Aramco ανακοίνωσε σήμερα αύξηση των καθαρών κερδών της κατά 44% το δεύτερο φετινό τρίμηνο σε σχέση με την ίδια περυσινή περίοδο χάρη στην άνοδο των τιμών του αργού με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
Η Aramco, η οποία βρίσκεται μεταξύ των εταιρειών με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στον κόσμο και είναι το καμάρι της σαουδαραβικής οικονομίας, ανακοίνωσε ότι το καθαρό κέρδος της έφθασε τα 122,6 δισεκατομμύρια σαουδαραβικά ριάλ (32,7 δισεκατομμύρια δολάρια) το δεύτερο τρίμηνο του 2026, έναντι 85 δισεκατομμυρίων ριάλ (22,67 δισεκατομμύρια δολάρια) κατά την ίδια περίοδο του 2025.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η Aramco, η οποία βρίσκεται μεταξύ των εταιρειών με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία στον κόσμο και είναι το καμάρι της σαουδαραβικής οικονομίας, ανακοίνωσε ότι το καθαρό κέρδος της έφθασε τα 122,6 δισεκατομμύρια σαουδαραβικά ριάλ (32,7 δισεκατομμύρια δολάρια) το δεύτερο τρίμηνο του 2026, έναντι 85 δισεκατομμυρίων ριάλ (22,67 δισεκατομμύρια δολάρια) κατά την ίδια περίοδο του 2025.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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