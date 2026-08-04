Σαουδική Αραβία: Άνοδος 44% στα κέρδη του πετρελαϊκού κολοσσού Aramco, παρά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Σημαντική αύξηση της κερδοφορίας της ανακοίνωσε η Saudi Aramco, με τα καθαρά κέρδη του δεύτερου τριμήνου να ενισχύονται κατά 44% σε ετήσια βάση, χάρη στις υψηλότερες τιμές του αργού πετρελαίου.