H Αρίνα Σαμπαλένκα έκανε moonwalking στο κεντρικό γήπεδο του Roland Garros και αυτοτρολάρεται: «Ούτε από δίπλα δεν πέρασα», δείτε βίντεο
Η Σαμπαλένκα αν και αρχικά φάνηκε διστακτική, στη συνέχεια ζήτησε τη συμμετοχή του κοινού και τελικά έδειξε τις ικανότητές της στον χορό

Σόου για άλλη μια φορά έδωσε σε γήπεδο του Roland Garros η Αρίνα Σαμπαλένκα.

Μόνο που αυτή τη φορά η παράστασή της δεν αφορούσε το τένις, στο οποίο είναι νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, αλλά τον... χορό.

Συγκεκριμένα μετά τη νίκη της επί της Ναόμι Οσάκα και την πρόκρισή της στα προημιτελικά του γαλλικού όπεν, η τενίστρια από τη Λευκορωσία προκλήθηκε από τον εκφωνητή να χορέψει και δεν αρνήθηκε.

Η πρόκληση ήταν να επαναλάβει δημόσια στο κεντρικό γήπεδο του Roland Garros τις χορευτικές φιγούρες αλά Μάικλ Τζάκσον, τις οποίες η Σαμπαλένκα είχε δημοσιεύσει τις προηγούμενες ημέρες στο Instagram.

Ο εκφωνητής, μάλιστα, πήγε την πρόκληση και ένα βήμα παραπάνω ζητώντας από την Λευκορωσίδα σταρ του τένις να κάνει και moonwalking.

Sabalenka was FEELING IT 🕺


Η Σαμπαλένκα αν και αρχικά φάνηκε διστακτική, στη συνέχεια ζήτησε τη συμμετοχή του κοινού και τελικά έδειξε τις ικανότητές της στον χορό.

Επειδή, όμως, ίδιον ενός σούπερ σταρ είναι η σκληρή αυτοκριτική, η Σαμπαλένκα επανήλθε με νέο βίντεο στο Instagram αποκαλύπτοντας ότι «ούτε από δίπλα» δεν κατάφερε την διάσημη κίνηση του Μάικλ Τζάκσον.

