Με την επετειακή ποδοσφαιρική φανέλα για τα 100 χρόνια του Ολυμπιακού εμφανίστηκε ο Μπαρτζώκας στο ανοιχτό πούλμαν, δείτε φωτογραφίες
Ο κόουτς του Ολυμπιακού αρχικά φορούσε τη ζακέτα της ομάδας και στη συνέχεια την ξεκούμπωσε για να αποκαλύψει τη φορούσε από μέσα
Ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία και κατέκτησε την τέταρτη Euroleague της ιστορίας του.
Μετά το τέλος του αγώνα και την απονομή του τροπαίου οι παίκτες επέστρεψαν στο ξενοδοχείο όπου ανέβηκαν σε ανοιχτό πούλμαν όπου από το κέντρο της Αθήνας θα κατέβουν προς το δημοτικό θέατρο Πειραιά όπου θα πανηγυρίσει η ομάδα μαζί με τον κόσμο.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τίμησε τα 100 χρόνια του συλλόγου φορώντας πάνω στο πούλμαν την επετειακή φανέλα του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού από τη σεζόν 2024-25.
Και οι παίκτες ανέβηκαν στο πούλμαν μαζί με το τρόπαιο το οποίο το σήκωσαν όλοι ένας ένας στον κόσμο που είχε μαζευτεί στο ξενοδοχείο.
