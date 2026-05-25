Οι Αγγελόπουλοι πανηγύρισαν το 4ο ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού με τη μητέρα τους, δείτε φωτογραφίες
Γιώργος Αγγελόπουλος Παναγιώτης Αγγελόπουλος ΚΑΕ Ολυμπιακός Euroleague

Μετά τη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης και την κατάκτηση της Euroleague, οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος φωτογραφήθηκαν με την Άννα-Μαρία Αγγελοπούλου - Η αγκαλιά τους και με τον Μπαρτζώκα

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 92-85 της Ρεάλ Μαδρίτης και έγραψε ιστορία, κατακτώντας το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του. Μετά την απονομή, οι πρόεδροι της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, κρατώντας την κούπα, φωτογραφήθηκαν μαζί με τη μητέρα τους, Άννα-Μαρία.

Μετά την απονομή του τροπαίου, οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος πόζαραν με την κούπα της EuroLeague στα χέρια, έχοντας στο πλευρό τους τη μητέρα τους, Άννα-Μαρία. Η στιγμή αποτύπωσε το μέγεθος της επιτυχίας για την οικογένεια Αγγελόπουλου, που βρίσκεται σταθερά στο πλευρό του μπασκετικού Ολυμπιακού.

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος πανηγύρισε σαν μικρό παιδί

Την τιμητική του στους πανηγυρισμούς είχε ο Γιώργος Αγγελόπουλος, ο οποίος έδειχνε να απολαμβάνει την κατάκτηση του τροπαίου όσο λίγοι.

Ο ισχυρός άνδρας της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ «τρελάθηκε» με την ευρωπαϊκή επιτυχία του Ολυμπιακού, πανηγυρίζοντας με την ψυχή του, σαν μικρό παιδί, βλέποντας τους κόπους του να επιβραβεύονται.

Η αγκαλιά στον Γιώργο Μπαρτζώκα

Οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος, αγκάλιασαν τον Γιώργο Μπαρτζώκα, τον άνθρωπο που βρίσκεται στο τιμόνι της ομάδας όλα αυτά τα χρόνια.

Η κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τροπαίου επισφράγισε μια σπουδαία διαδρομή για τους Πειραιώτες, με τους διοικητικούς ηγέτες της ΚΑΕ να ζουν έντονα τις στιγμές του θριάμβου.
