Αυτός είναι ο Έλληνας που θέλουν για νέο Κωστούλα στην Μπράιτον
Μπορεί τα περισσότερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα να έχουν ακόμα αγωνιστικές μπροστά τους για να τελειώσουν, όμως σενάρια για το μέλλον του Κωνσταντίνου Τζολάκη έχουν ήδη πάρει «φωτιά»

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Transferfeed», ο 23χρονος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού βρίσκεται στο στόχαστρο κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, με την Μπράιτον να εμφανίζεται ως ένας από τους πιο «ζεστούς» ενδιαφερόμενους.

Αν η μεταγραφή ολοκληρωθεί, ο Τζολάκης θα συναντήσει στο AMEX Stadium ένα γνώριμο περιβάλλον. Η Μπράιτον έχει ήδη επενδύσει στο ελληνικό ταλέντο, έχοντας στο ρόστερ της τον Μπάμπη Κωστούλα (πρώην συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό) και τον Στέφανο Τζίμα. Η παρουσία των δύο νεαρών επιθετικών στην Premier League φαίνεται πως έχει ανοίξει τον δρόμο για την περαιτέρω «ελληνοποίηση» της ομάδας του Φαμπιάν Χιούρζελερ.

Η περίπτωση του Τζολάκη μόνο εύκολη δεν είναι. Ο διεθνής γκολκίπερ, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2027, έχει δει τις μετοχές του να εκτοξεύονται μετά τις εξαιρετικές εμφανίσεις του σε Ελλάδα και Ευρώπη.

