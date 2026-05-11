Αυτός είναι ο Έλληνας που θέλουν για νέο Κωστούλα στην Μπράιτον

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Transferfeed», ο 23χρονος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού βρίσκεται στο στόχαστρο κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, με την Μπράιτον να εμφανίζεται ως ένας από τους πιο «ζεστούς» ενδιαφερόμενους.Αν η μεταγραφή ολοκληρωθεί, ο Τζολάκης θα συναντήσει στο AMEX Stadium ένα γνώριμο περιβάλλον. Η Μπράιτον έχει ήδη επενδύσει στο ελληνικό ταλέντο, έχοντας στο ρόστερ της τον Μπάμπη Κωστούλα (πρώην συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό) και τον Στέφανο Τζίμα. Η παρουσία των δύο νεαρών επιθετικών στην Premier League φαίνεται πως έχει ανοίξει τον δρόμο για την περαιτέρω «ελληνοποίηση» της ομάδας του Φαμπιάν Χιούρζελερ.Η περίπτωση του Τζολάκη μόνο εύκολη δεν είναι. Ο διεθνής γκολκίπερ, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2027, έχει δει τις μετοχές του να εκτοξεύονται μετά τις εξαιρετικές εμφανίσεις του σε Ελλάδα και Ευρώπη.