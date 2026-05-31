Στέφανος Κυριακίδης για Πέτρο Φιλιππίδη: Δεν έχουμε τσιφλίκια στα θέατρα, αν θέλει μπορεί να παίξει
Δεν καταλαβαίνω τον αποκλεισμό από ένα σημείο και μετά, σχολίασε ο ηθοποιός
Τη δική του άποψη για την ενδεχόμενη επιστροφή του Πέτρου Φιλιππίδη στο θέατρο, μετά την καταδίκη του για δύο απόπειρες βιασμού, κλήθηκε να διατυπώσει ο Στέφανος Κυριακίδης.
Αν και αναγνωρίζει το βάρος όσων βίωσαν τα θύματα, ο ηθοποιός δεν θεωρεί ότι ο αποκλεισμός του συναδέλφου του θα πρέπει να συνεχιστεί. Εφόσον στον χώρο αυτό δεν υπάρχουν «τσιφλίκια», όπως είπε χαρακτηριστικά, έχει δικαίωμα να επιστρέψει στη θεατρική σκηνή.
Ο Στέφανος Κυριακίδης έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», η οποία προβλήθηκε την Κυριακή 31 Μαΐου. Σε αυτήν είπε για το ενδεχόμενο να επιστρέψει ο Πέτρος Φιλιππίδης στο θέατρο: «Δεν καταλαβαίνω τον αποκλεισμό από ένα σημείο και μετά. Καταλαβαίνω πάρα πολύ το πόσο άσχημα πέρασαν και βασανιστικά όλα αυτά τα θύματα, γιατί δεν είναι μόνο η περίπτωση Φιλιππίδη, είναι πολλές, έτσι; Το καταλαβαίνω πάρα πολύ. Καταλαβαίνω, γιατί αργήσανε να το πούνε. Το βάσανο μέχρι να μιλήσουνε. Άμα το έχει καταλάβει ο ίδιος, μπορεί να ξεφύγει απ’ αυτό που τον βασάνισε και τον ταλαιπώρησε. Από ‘κει και πέρα, δεν έχουμε τσιφλίκια στα θέατρά μας, μπορεί να παίξει».
Σε άλλο σημείο, ο ηθοποιός μίλησε για την τηλεόραση, υποστηρίζοντας ότι ως μέσο δεν προσφέρει μόνο αναγνωρισιμότητα, αλλά μπορεί να υπηρετήσει και την τέχνη. «Η τηλεόραση είναι ένα μέσο που πιστεύω ότι, πέρα από αυτά που λένε τα τετριμμένα, ότι σε κάνει στον κόσμο πολύ γνωστό, προσφέρεται και για τέχνη αρκετή. Δεν ξεχάσω εγώ τη δουλειά με τον Μανούσο Μανουσάκη, το “Κόκκινο Ποτάμι”. Τι να θυμηθώ; Όλη αυτή την περίοδο που κάναμε το “Κόκκινο Ποτάμι”, ήταν δημιουργική δουλειά. Αισθάνομαι ότι δημιουργικά στην τηλεόραση η πιο καλή μου στιγμή είναι το “Κόκκινο Ποτάμι”», σχολίασε.
«Έχω κάνει καλές δουλειές, έχω αγαπήσει πολλές δουλειές, αλλά εκεί πέρα αισθάνθηκα πάρα πολύ ωραία, παρ’ όλο το ξύλο που έφαγα, παρ’ όλο το βασανιστήριο που έφαγα… Δεν καταλάβαινα τίποτα. Και όταν πήγα στο σπίτι μου, η γυναίκα μου είδε τις μελανιές και με ρωτάει «τι έγινε;». Είναι ωραίες στιγμές αυτές. Αξίζει κανείς να ανεχτεί, όταν ζει τέτοιες στιγμές», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Θυμούμενος τη συνεργασία του με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο Στέφανος Κυριακίδης υπογράμμισε τον επαγγελματισμό αλλά και τη γλυκύτητα που χαρακτήριζε την αείμνηστη ηθοποιό. «Δεν με έχει κουράσει να με ρωτάνε στις συνεντεύξεις μου για την Αλίκη, γιατί έχω πολύ καλές μνήμες από εκείνη. Συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά στην “Αντιγόνη”. Ένας άνθρωπος γλυκύτατος, πολύ καλή θιασάρχης, περάσαμε πολύ καλά. Σήμερα υπάρχουν σταριλίκια, δεν υπάρχουν σταρ. Ο ηθοποιός αγαπάει τον ρόλο. Ο σταρ αγαπάει το σταριλίκι, τον εαυτό του, τα φέρνει όπως αυτός τα θέλει».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
