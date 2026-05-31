Τραγωδία σε παράνομο ορυχείο στην Κίνα: Πέντε νεκροί από κατάρρευση φρεατίου
ΚΟΣΜΟΣ
Ορυχείο Κίνα Εργάτες

Νέα θανατηφόρα εργατική τραγωδία σημειώθηκε στην Κίνα, όπου πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας ακόμη τραυματίστηκε έπειτα από κατάρρευση φρεατίου σε ορυχείο κατά τη διάρκεια παράνομης εξορυκτικής δραστηριότητας στην επαρχία Γιουνάν, στα νοτιοδυτικά της χώρας.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 4:30 τα ξημερώματα της Κυριακής στην κομητεία Χουιζέ της επαρχίας Γιουνάν. Οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν τον θάνατο πέντε εργαζομένων, ενώ ένας ακόμη μεταφέρθηκε τραυματισμένος για νοσηλεία.

Σύμφωνα με το Reuters, οι αρχές δεν διευκρίνισαν ποιο ορυκτό εξορυσσόταν στο σημείο ούτε έδωσαν περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιούνταν η παράνομη επιχείρηση.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά σοβαρών δυστυχημάτων στον εξορυκτικό τομέα της Κίνας και σημειώνεται μόλις λίγες ημέρες μετά το φονικότερο μεταλλευτικό δυστύχημα που έχει καταγραφεί στη χώρα από το 2009.

Το προηγούμενο δυστύχημα είχε στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 82 ανθρώπους, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για τις συνθήκες ασφάλειας σε ορισμένες εξορυκτικές εγκαταστάσεις.

Οι κινεζικές αρχές διερευνούν τα αίτια της νέας κατάρρευσης, ενώ το περιστατικό αναμένεται να αναζωπυρώσει τη συζήτηση για την εφαρμογή των κανονισμών ασφαλείας και την αντιμετώπιση των παράνομων εξορυκτικών δραστηριοτήτων στη χώρα.

