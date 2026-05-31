Ταχυδρόμος στο Λονδίνο κινείται νομικά εναντίον νοσοκομείου - Τον χειρούργησαν για καρκίνο που δεν είχε και του αφαίρεσαν την σπλήνα
Ταχυδρόμος στο Λονδίνο κινείται νομικά εναντίον νοσοκομείου - Τον χειρούργησαν για καρκίνο που δεν είχε και του αφαίρεσαν την σπλήνα
Εξαιτίας του συγκεκριμένου χειρουργείου, η ζωή του 61χρονου άλλαξε εντελώς, καθώς δεν μπορεί πλέον ούτε να οδηγήσει ενώ αναγκάζεται να παίρνει ισόβια αντιβίωση
Μια απίστευτη περιπέτεια βίωσε ένας συνταξιούχος ταχυδρόμος από το Λονδίνο όταν υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση για καρκίνο που δεν είχε ενώ οι γιατροί του αφαίρεσαν και την σπλήνα.
Όλα ξεκίνησαν το 2020, όταν ο 61χρονος Μαρκ Γουέλαντ ενημερώθηκε από τους ογκολόγους του νοσοκομείου πως έχει έναν καρκινικό όγκο στο πάγκρεας του. Οι γιατροί προγραμμάτισαν την επέμβαση και ο συνταξιούχος ταχυδρόμος βρέθηκε στο χειρουργικό τραπέζι του νοσοκομείου Royal Marsden στο δυτικό Λονδίνο τον Οκτώβριο του 2020.
Η επέμβαση όμως δεν πήγε καλά... Ο Γουέλαντ κατά τη διάρκεια της επέμβασης παρουσίασε ακατάσχετη αιμορραγία, μάλιστα έφτασε σε σημείο να χάσει περίπου 3,5 λίτρα αίμα. Οι γιατροί, τότε του αφαίρεσαν το 40% του παγκρέατος και ολόκληρη τη σπλήνα του.
Οι ιστολογικές εξετάσεις που έγιναν μετά το χειρουργείο έδειξαν ότι ο όγκος ήταν τελικά ένας καλοήθης όζος και δεν είχε ποτέ καρκίνο.
Εξαιτίας του συγκεκριμένου χειρουργείου, όπως αναφέρει η Daily Mail, ο 61χρονος αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τη δουλειά του. Πλέον υποφέρει από χρόνιους πόνους στην κοιλιακή χώρα ενώ δεν μπορεί ούτε να οδηγήσει ούτε να φορέσει ζώνη ασφαλείας. Επίσης αναγκάζεται να παίρνει αντιβίωση για το υπόλοιπο της ζωής του λόγω της έλλειψης σπλήνας, διατρέχει μεγάλο κίνδυνο σοβαρών λοιμώξεων (σήψη) και έχει αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσει διαβήτη.
Ο Γουέλαντ ζητά τώρα αποζημίωση 400.000 λιρών από το νοσοκομείο για ιατρική αμέλεια και κατηγορεί τους γιατρούς ότι δεν τον ενημέρωσαν ποτέ ότι οι βιοψίες πριν το χειρουργείο ήταν ασαφείς και ισχυρίζεται ότι ενημερώθηκε για τους κινδύνους που αντιμετώπιζε κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης μόνο αφού είχε ήδη υποβληθεί σε αναισθησία. Το νοσοκομείο, Royal Marsden NHS Foundation Trust παραδέχτηκε το λάθος του δηλώνοντας ότι θα έπρεπε να είχε δοθεί στον ασθενή η επιλογή της παρακολούθησης αντί της άμεσης επέμβασης.
Το Royal Marsden δεν έχει ακόμη καταθέσει την υπερασπιστική του γραμμή όσον αφορά την υπόθεση ενώ ο εκπρόσωπος του νοσοκομείου αρκέστηκε να δηλώσει: «Καθώς πρόκειται για ένα θέμα που βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν μπορούμε να σχολιάσουμε αυτή τη στιγμή».
Όλα ξεκίνησαν το 2020, όταν ο 61χρονος Μαρκ Γουέλαντ ενημερώθηκε από τους ογκολόγους του νοσοκομείου πως έχει έναν καρκινικό όγκο στο πάγκρεας του. Οι γιατροί προγραμμάτισαν την επέμβαση και ο συνταξιούχος ταχυδρόμος βρέθηκε στο χειρουργικό τραπέζι του νοσοκομείου Royal Marsden στο δυτικό Λονδίνο τον Οκτώβριο του 2020.
Η επέμβαση όμως δεν πήγε καλά... Ο Γουέλαντ κατά τη διάρκεια της επέμβασης παρουσίασε ακατάσχετη αιμορραγία, μάλιστα έφτασε σε σημείο να χάσει περίπου 3,5 λίτρα αίμα. Οι γιατροί, τότε του αφαίρεσαν το 40% του παγκρέατος και ολόκληρη τη σπλήνα του.
Οι ιστολογικές εξετάσεις που έγιναν μετά το χειρουργείο έδειξαν ότι ο όγκος ήταν τελικά ένας καλοήθης όζος και δεν είχε ποτέ καρκίνο.
Εξαιτίας του συγκεκριμένου χειρουργείου, όπως αναφέρει η Daily Mail, ο 61χρονος αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τη δουλειά του. Πλέον υποφέρει από χρόνιους πόνους στην κοιλιακή χώρα ενώ δεν μπορεί ούτε να οδηγήσει ούτε να φορέσει ζώνη ασφαλείας. Επίσης αναγκάζεται να παίρνει αντιβίωση για το υπόλοιπο της ζωής του λόγω της έλλειψης σπλήνας, διατρέχει μεγάλο κίνδυνο σοβαρών λοιμώξεων (σήψη) και έχει αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσει διαβήτη.
Ο Γουέλαντ ζητά τώρα αποζημίωση 400.000 λιρών από το νοσοκομείο για ιατρική αμέλεια και κατηγορεί τους γιατρούς ότι δεν τον ενημέρωσαν ποτέ ότι οι βιοψίες πριν το χειρουργείο ήταν ασαφείς και ισχυρίζεται ότι ενημερώθηκε για τους κινδύνους που αντιμετώπιζε κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης μόνο αφού είχε ήδη υποβληθεί σε αναισθησία. Το νοσοκομείο, Royal Marsden NHS Foundation Trust παραδέχτηκε το λάθος του δηλώνοντας ότι θα έπρεπε να είχε δοθεί στον ασθενή η επιλογή της παρακολούθησης αντί της άμεσης επέμβασης.
Το Royal Marsden δεν έχει ακόμη καταθέσει την υπερασπιστική του γραμμή όσον αφορά την υπόθεση ενώ ο εκπρόσωπος του νοσοκομείου αρκέστηκε να δηλώσει: «Καθώς πρόκειται για ένα θέμα που βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν μπορούμε να σχολιάσουμε αυτή τη στιγμή».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα