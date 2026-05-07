Από την Premier League στην καταστροφή: Πρώην σούπερ αστέρας εισέβαλε μεθυσμένος σε κατάστημα και τα έσπασε όλα!

Ο 35χρονος πρώην εξτρέμ, που στο παρελθόν φόρεσε τις φανέλες των Στόουκ Σίτι, Λέστερ και Γουλβς, παραδέχθηκε ενώπιον του δικαστηρίου ότι εισέβαλε στο κατάστημα «Junk & Disorderly» στο Νιούπορτ του Σρόπσαϊρ και προκάλεσε εκτεταμένες φθορές ύστερα από νυχτερινή έξοδο με κατανάλωση αλκοόλ.Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, ο Μάρσαλ είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ το βράδυ της 4ης Φεβρουαρίου πριν κινηθεί προς το κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Upper Bar. Η εισαγγελέας Λούσι Άλεν ανέφερε ότι ο πρώην ποδοσφαιριστής κλωτσούσε επανειλημμένα τη γυάλινη πόρτα μέχρι να τη σπάσει και στη συνέχεια μπήκε στο εσωτερικό σέρνοντας το σώμα του.Αφού εισήλθε στον χώρο, ξέσπασε καταστρέφοντας αντικείμενα και ξηλώνοντας ακόμη και τις κάμερες ασφαλείας από τους τοίχους. Ανάμεσα στα αντικείμενα που υπέστησαν ζημιές ήταν η είσοδος του καταστήματος, το σύστημα CCTV, μία αντικέ ταμειακή μηχανή αλλά και πολλά εμπορεύματα που βρίσκονταν στα ράφια.Το συνολικό κόστος των ζημιών, μαζί με την απώλεια εσόδων από τις δύο ημέρες που το κατάστημα παρέμεινε κλειστό, έφτασε τις 7.450 λίρες. Παρά τη σοβαρότητα της υπόθεσης, ο Μάρσαλ απέφυγε τη φυλάκιση. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή κοινωνικής εργασίας διάρκειας 12 μηνών, πρόγραμμα απεξάρτησης από το αλκοόλ για έξι μήνες, 120 ώρες απλήρωτης εργασίας, καθώς και αποζημίωση ύψους 1.500 λιρών.Ο πρόεδρος του δικαστηρίου, Στίβεν Τζόνας, χαρακτήρισε την επίθεση «ιδιαίτερα αποτρόπαιη», τονίζοντας πως ο κατηγορούμενος «βγήκε εντελώς εκτός ελέγχου» προκαλώντας τεράστιες ζημιές.Η υπεράσπιση του πρώην ποδοσφαιριστή παρουσίασε μία δραματική εικόνα για την προσωπική του ζωή. Ο δικηγόρος του, Τζον Σκίνερ, υποστήριξε ότι ο Μάρσαλ είχε «χτυπήσει πάτο» μετά την οικονομική καταστροφή που υπέστη εξαιτίας λανθασμένων οικονομικών επιλογών και κακών συμβουλών.Όπως ανέφερε, ο πρώην διεθνής με την εθνική Ελπίδων της Αγγλίας κατέφυγε στο αλκοόλ ως μηχανισμό διαχείρισης της κατάστασης, ενώ ισχυρίστηκε πως πριν από την εισβολή πίστεψε ότι άκουσε κραυγές μέσα από το κατάστημα.Ο Μάρσαλ ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα το 2009 στη Stoke City F.C., ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε σε αρκετές ομάδες της Αγγλίας, με πιο γνωστές τις Λέστερ, Μπλάκμπερν και Γουλβς. Το 2016 οι «Λύκοι» είχαν δαπανήσει περίπου 1,2 εκατομμύρια λίρες για την απόκτησή του.Σήμερα αγωνίζεται στην Eccleshall F.C., ομάδα της 10ης κατηγορίας του αγγλικού ποδοσφαίρου, σε μία πορεία που απέχει δραματικά από τα χρόνια όπου θεωρούνταν ένα από τα σημαντικότερα ταλέντα της γενιάς του.