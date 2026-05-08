Νέες απειλές από τους Φρουρούς της Επανάστασης για το Ορμούζ: Να δώσουμε μάθημα στους «Γιάνκις» με πυραύλους και drones
Νέες απειλές από τους Φρουρούς της Επανάστασης για το Ορμούζ: Να δώσουμε μάθημα στους «Γιάνκις» με πυραύλους και drones
Οι Φρουροί κάλεσαν τα διεθνή πλοία που βρίσκονται στα Στενά να κρατούν απόσταση τουλάχιστον 10 μιλίων από τα αμερικανικά πολεμικά - Μπλόκο των ΗΠΑ σε πάνω από 70 πλοία που θέλουν να προσεγγίσουν ή να βγουν από τα ιρανικά λιμάνια
Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν τα διεθνή πλοία να παραμένουν τουλάχιστον 10 μίλια μακριά από τα αμερικανικά πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ μετά τις χθεσινές συγκρούσεις στην περιοχή, λέγοντας ότι ίσως χρειαστεί να «διδάξει» τους Αμερικανούς με πυραύλους και drones. Η προειδοποίηση έρχεται μετά από συγκρούσεις στην περιοχή και την ενίσχυση των στρατιωτικών δραστηριοτήτων.
«Σας συμβουλεύουμε να διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον 10 μιλίων για τη δική σας ασφάλεια, γιατί κάποιες φορές πρέπει να διδάξουμε στους Γιάνκις ένα μάθημα» με πυραύλους και drones, είπε ο εκπρόσωπος του Ναυτικού των Φρουρών στο ραδιοφωνικό κανάλι που χρησιμοποιούν τα διεθνή πλοία για επείγουσες επικοινωνίες.
Πηγή από τη ναυτιλιακή βιομηχανία ανέφερε στο CNN ότι την Πέμπτη «οι Ιρανοί κάλεσαν όλα τα πλοία που βρίσκονταν στο βόρειο τμήμα του Στενού να κινηθούν κοντά στο Ντουμπάι, κάτι που έκαναν όλα», προσθέτοντας ότι υπήρξαν «έντονοι πυροβολισμοί» στην θαλάσσια περιοχή εκείνη την ημέρα.
Η κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ «παραμένει σημαντικά μειωμένη», ανέφερε το Κέντρο Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO), με αρκετά νέα περιστατικά που σχετίζονται με την ασφάλεια να αναφέρονται «τις τελευταίες 48 ώρες». Η UKMTO τόνισε ότι η λειτουργία στην περιοχή παραμένει «υψηλού κινδύνου λόγω των πρόσφατων επιθέσεων σε πλοία», προσθέτοντας ότι «η επιβολή του αποκλεισμού συνεχίζεται».
Μια άλλη πηγή από τη ναυτιλιακή βιομηχανία του Ιράν είπε στο CNN ότι οι πιθανότητες μιας «επιτυχημένης φιλικής επίλυσης αυτής της σύγκρουσης» παραμένουν ελάχιστες. «Έχουμε κάποιες ανησυχίες ότι ο πόλεμος μπορεί να ξεκινήσει σύντομα», πρόσθεσε η ίδια πηγή.
«Περισσότερα από 70 τάνκερ εμποδίζονται αυτή τη στιγμή από τις αμερικανικές δυνάμεις να εισέλθουν ή να βγουν από τα ιρανικά λιμάνια», ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ σε ανάρτησή της στο X. «Αυτά τα εμπορικά πλοία έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν πάνω από 166 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου, αξίας περίπου 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων», πρόσθεσαν.
Η Κεντρική Διοίκηση ανέφερε ότι περισσότερα από 50 πλοία έχουν ανακατευθυνθεί.
«Σας συμβουλεύουμε να διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον 10 μιλίων για τη δική σας ασφάλεια, γιατί κάποιες φορές πρέπει να διδάξουμε στους Γιάνκις ένα μάθημα» με πυραύλους και drones, είπε ο εκπρόσωπος του Ναυτικού των Φρουρών στο ραδιοφωνικό κανάλι που χρησιμοποιούν τα διεθνή πλοία για επείγουσες επικοινωνίες.
Πηγή από τη ναυτιλιακή βιομηχανία ανέφερε στο CNN ότι την Πέμπτη «οι Ιρανοί κάλεσαν όλα τα πλοία που βρίσκονταν στο βόρειο τμήμα του Στενού να κινηθούν κοντά στο Ντουμπάι, κάτι που έκαναν όλα», προσθέτοντας ότι υπήρξαν «έντονοι πυροβολισμοί» στην θαλάσσια περιοχή εκείνη την ημέρα.
Η κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ «παραμένει σημαντικά μειωμένη», ανέφερε το Κέντρο Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO), με αρκετά νέα περιστατικά που σχετίζονται με την ασφάλεια να αναφέρονται «τις τελευταίες 48 ώρες». Η UKMTO τόνισε ότι η λειτουργία στην περιοχή παραμένει «υψηλού κινδύνου λόγω των πρόσφατων επιθέσεων σε πλοία», προσθέτοντας ότι «η επιβολή του αποκλεισμού συνεχίζεται».
Μια άλλη πηγή από τη ναυτιλιακή βιομηχανία του Ιράν είπε στο CNN ότι οι πιθανότητες μιας «επιτυχημένης φιλικής επίλυσης αυτής της σύγκρουσης» παραμένουν ελάχιστες. «Έχουμε κάποιες ανησυχίες ότι ο πόλεμος μπορεί να ξεκινήσει σύντομα», πρόσθεσε η ίδια πηγή.
Πάνω από 70 πλοία εμπόδισαν οι ΗΠΑ να μπουν ή να βγουν από τα λιμάνια του ΙράνΗ Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα ότι περισσότερα από 70 πλοία εμποδίστηκαν από το να εισέλθουν ή να βγουν από τα λιμάνια του Ιράν στο πλαίσιο του αμερικανικού αποκλεισμού.
There are currently more than 70 tankers that U.S. forces are preventing from entering or leaving Iranian ports. These commercial ships have the capacity to transport over 166 million barrels of Iranian oil worth an estimated $13 billion-plus. pic.twitter.com/VBKfDwMwqJ— U.S. Central Command (@CENTCOM) May 8, 2026
«Περισσότερα από 70 τάνκερ εμποδίζονται αυτή τη στιγμή από τις αμερικανικές δυνάμεις να εισέλθουν ή να βγουν από τα ιρανικά λιμάνια», ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ σε ανάρτησή της στο X. «Αυτά τα εμπορικά πλοία έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν πάνω από 166 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού πετρελαίου, αξίας περίπου 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων», πρόσθεσαν.
Η Κεντρική Διοίκηση ανέφερε ότι περισσότερα από 50 πλοία έχουν ανακατευθυνθεί.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα