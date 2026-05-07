Αταμάν: «Είμαστε όλοι πεπεισμένοι ότι θα κλείσουμε τη σειρά στο γήπεδό μας»
SPORTS
Euroleague Παναθηναϊκός Εργκίν Αταμάν Ματίας Λεσόρ Βαλένθια

Αταμάν: «Είμαστε όλοι πεπεισμένοι ότι θα κλείσουμε τη σειρά στο γήπεδό μας»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκό με μια λιτή δήλωση έδωσε το στίγμα για το Game 4 της σειράς των play off της Euroleague κόντρα στη Βαλένθια (8/5, 21:15)

Αταμάν: «Είμαστε όλοι πεπεισμένοι ότι θα κλείσουμε τη σειρά στο γήπεδό μας»
6 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Εργκίν Αταμάν δεν μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου πριν τη σημερινή προπόνηση, ωστόσο με γραπτή του δήλωση αναφέρθηκε στο αυριανό ματς με τη Βαλένθια, όπου οι πράσινοι θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία για να πάρουν το εισιτήριο για το Final 4 της Euroleague.

Ο Τούρκος τεχνικός χωρίς πολλά λόγια, στάθηκε στην ανάλυση των λαθών που έγιναν στο τρίτο ματς και τόνισε ότι όλοι είναι πεπεισμένοι για τη νίκη το βράδυ της Παρασκευής.

Αναλυτικά η δήλωση του προπονητή του Παναθηναϊκού:
«Αναλύσαμε τα λάθη που κάναμε στο Game 3 στην έδρα μας ώστε να μην τα επαναλάβουμε. Αύριο θα πρέπει να παίξουμε με μεγαλύτερη προσοχή, ειδικά στο κομμάτι της άμυνάς μας στο ανοικτό γήπεδο και στον αιφνιδιασμό. Είμαστε όλοι πεπεισμένοι ότι θα κλείσουμε τη σειρά στο γήπεδό μας».

Από τη μεριά του, ο Ματίας Λεσόρ επισήμανε: «Πρέπει να παίξουμε πιο σκληρά. Να παίξουμε καλύτερη άμυνα και να κερδίσουμε το ματς. Στο Game 3 η Βαλένθια ήταν πιο physical από εμάς. Έπαιζαν με περισσότερη “πείνα”. Ίσως να είχαμε μία ικανοποίηση επειδή κερδίσαμε τα δύο παιχνίδια στην Ισπανία. Έχουμε δύο ματς μπροστά μας για να κερδίσουμε το ένα. Αυτό είναι όλο. Πρέπει να κερδίσουμε ένα παιχνίδι. Αύριο είναι μία ευκαιρία. Να κάνουμε αυτό που πρέπει και να κερδίσουμε. Εγώ δεν δίνω υποσχέσεις. Όπως είπα και πριν, έχουμε δύο παιχνίδια για να πάρουμε μία νίκη. Αύριο έχουμε μία ευκαιρία. Έχουμε ένα παιχνίδι να κερδίσουμε και δύο ευκαιρίες. Είτε είναι εδώ, είτε στη Βαλένθια πρέπει να κερδίσουμε ένα παιχνίδι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αν με ρωτάτε, το μόνο που με ενδιαφέρει είναι το επόμενο ματς. Δεν κοιτάζω το Game 5. Έρχεται το τέταρτο και πρέπει να το κερδίσουμε».
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη  μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.

Νέες θέσεις εργασίας στην INTRACOM DEFENSE για επαγγελματίες του κλάδου που αναζητούν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους

Στην INTRACOM DEFENSE – IDE, όπου η τεχνολογία συναντά την εξέλιξη και η καριέρα αποκτά ουσιαστικό προσανατολισμό, ανοίγει ο δρόμος για νέες συνεργασίες και καλείσαι να γίνεις μέρος μιας δυναμικής πορείας που χτίζει το αύριο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης