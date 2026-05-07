Αταμάν: «Είμαστε όλοι πεπεισμένοι ότι θα κλείσουμε τη σειρά στο γήπεδό μας»
Ο προπονητής του Παναθηναϊκό με μια λιτή δήλωση έδωσε το στίγμα για το Game 4 της σειράς των play off της Euroleague κόντρα στη Βαλένθια (8/5, 21:15)
Ο Εργκίν Αταμάν δεν μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου πριν τη σημερινή προπόνηση, ωστόσο με γραπτή του δήλωση αναφέρθηκε στο αυριανό ματς με τη Βαλένθια, όπου οι πράσινοι θα έχουν μια δεύτερη ευκαιρία για να πάρουν το εισιτήριο για το Final 4 της Euroleague.
Ο Τούρκος τεχνικός χωρίς πολλά λόγια, στάθηκε στην ανάλυση των λαθών που έγιναν στο τρίτο ματς και τόνισε ότι όλοι είναι πεπεισμένοι για τη νίκη το βράδυ της Παρασκευής.
Αναλυτικά η δήλωση του προπονητή του Παναθηναϊκού:
«Αναλύσαμε τα λάθη που κάναμε στο Game 3 στην έδρα μας ώστε να μην τα επαναλάβουμε. Αύριο θα πρέπει να παίξουμε με μεγαλύτερη προσοχή, ειδικά στο κομμάτι της άμυνάς μας στο ανοικτό γήπεδο και στον αιφνιδιασμό. Είμαστε όλοι πεπεισμένοι ότι θα κλείσουμε τη σειρά στο γήπεδό μας».
Από τη μεριά του, ο Ματίας Λεσόρ επισήμανε: «Πρέπει να παίξουμε πιο σκληρά. Να παίξουμε καλύτερη άμυνα και να κερδίσουμε το ματς. Στο Game 3 η Βαλένθια ήταν πιο physical από εμάς. Έπαιζαν με περισσότερη “πείνα”. Ίσως να είχαμε μία ικανοποίηση επειδή κερδίσαμε τα δύο παιχνίδια στην Ισπανία. Έχουμε δύο ματς μπροστά μας για να κερδίσουμε το ένα. Αυτό είναι όλο. Πρέπει να κερδίσουμε ένα παιχνίδι. Αύριο είναι μία ευκαιρία. Να κάνουμε αυτό που πρέπει και να κερδίσουμε. Εγώ δεν δίνω υποσχέσεις. Όπως είπα και πριν, έχουμε δύο παιχνίδια για να πάρουμε μία νίκη. Αύριο έχουμε μία ευκαιρία. Έχουμε ένα παιχνίδι να κερδίσουμε και δύο ευκαιρίες. Είτε είναι εδώ, είτε στη Βαλένθια πρέπει να κερδίσουμε ένα παιχνίδι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αν με ρωτάτε, το μόνο που με ενδιαφέρει είναι το επόμενο ματς. Δεν κοιτάζω το Game 5. Έρχεται το τέταρτο και πρέπει να το κερδίσουμε».
