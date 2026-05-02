Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα τις μάχες για την παραμονή στη Super League και τα ματς των Άρσεναλ, Μπαρτσελόνα και Παρί
Από νωρίς το μεσημέρι, μέχρι αργά το βράδυ υπάρχουν αγώνες γεμάτοι ενδιαφέρον σε όλη την Ευρώπη

Πολύ γεμάτο το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων και σήμερα Σάββατο 2 Μαΐου με τα περισσότερα πρωταθλήματα να μπαίνουν στη τελική τους ευθεία.

Tο πρόγραμμα στη Super League σήμερα έχει μόνο Play Outs και οι 3 ομάδες που θέλουν τη νίκη πάση θυσία είναι η ουραγός ΑΕΛ και ο προτελευταίος Αστέρας και μετά φυσικά ο Πανσερραϊκός. Όσο οι αγώνες λιγοστεύουν, έτσι γίνεται και με τα περιθώρια για παραμονή στην κατηγορία. 

Στην υπόλοιπη Ευρώπη, οι αγώνες ξεκινούν από νωρίς το μεσημέρι με το πολύ ενδιαφέρον Ρέξαμ-Μίντλεσπρο για την Championship, ενώ ακόμα υπάρχει και το Άρσεναλ-Φούλαμ στην Αγγλία το απόγευμα στις 19:00.

Στην Ισπανία, η Ατλέτικο Μαδρίτης στις 17:15 αντιμετωπίζει την Βαλένθια, ενώ στις 22:00 η Μπαρτσελόνα παίζει στην έδρα της Οσασούνα.

Από εκεί και πέρα, ενδιαφέρον συγκεντρώνει και στην Ιταλία το ματς της Κόμο του Τάσου Δουβίκα στις 19:00 κόντρα στη Νάπολι. 


Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (2/5/2026):

13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Ποδόσφαιρο γυναικών

14:00 COSMOTE SPORT 7 HD UFC Fight Night 2026 Τζακ Ντέλα Μανταλένα – Κάρλος Πράτες

14:30 COSMOTE SPORT 5 HD Μίλγουολ – Όξφορντ EFL Championship

14:30 COSMOTE SPORT 9 HD Ρέξαμ – Μίντλεσμπρο EFL Championship

14:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ίπσουιτς – ΚΠΡ EFL Championship

15:00 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Λεβάντε La Liga

15:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μερσίν – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ουντινέζε – Τορίνο Serie A

16:30 Novasports Extra 3 Βέρντερ Βρέμης – Άουγκσμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports Extra 2 Ουνιόν Βερολίνου – Κολωνία Bundesliga

16:30 Novasports Extra 1 Χόφενχαϊμ – Στουτγκάρδη Bundesliga

16:30 Novasports 4HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Αμβούργο Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Χάιντενχαϊμ Bundesliga

17:00 Novasports Premier League Νιούκαστλ – Μπράιτον Premier League

17:00 Novasports Start Γουλβς – Σάντερλαντ Premier League

17:00 Novasports 5HD Μπρέντφορντ – Γουέστ Χαμ Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 8 HD Βάκιφμπανκ – Κονελιάνο CEV Champions League

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Έξετερ – Μπράντφορντ EFL League One

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναιτωλικός – Κηφισιά Stoiximan Super League

17:15 Novasports 1HD Βαλένθια – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga EA Sports

17:30 Novasports 2HD Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet Super League

18:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Μadrid Open

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπανταλόνα – Μάλαγα ACBLigaEndesa

19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ανόρθωση – ΕΝ Παραλιμνίου Cyprus League

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Απόλλων Σμύρνης – Χόνβεντ Conference Cup Ανδρών

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κόμο – Νάπολι Serie A

19:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Crypto.com Miami Grand Pix 2026, Sprint Μηχανοκίνητα

19:30 Novasports Premier League Άρσεναλ – Φούλαμ Premier League

19:30 Novasports Prime Αστέρας Aktor – Ατρόμητος Super League

19:30 Novasports 3HD Λεβερκούζεν – Λειψία Bundesliga

19:30 Novasports 1HD Αλαβές – Μπιλμπάο La Liga EA Sports

19:30 Mega News Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου UEFA Women’s Champions League

20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Εξατσίμπασι – Σκαντίτσι CEV Champions League

20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Φαμαλικάο – Μπενφίκα Liga Portugal

21:00 Novasports 2HD Άγιαξ – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Χαζμ – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League

21:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – Ντε Άκερ Μπολόνια Conference Cup Ανδρών

21:30 Novasports Start Σάλκε – Φορτούνα Ντίσελντορφ Bundesliga 2

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Αταλάντα – Τζένοα Serie A

22:00 Novasports 1HD Οσασούνα – Μπαρτσελόνα La Liga

22:15 Action 24 Κόρντομπα – Μπόκα Τζούνιορς TorneoApertura

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Πόρτο – Αλβέρκα Liga Portugal

23:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Crypto.com Miami Grand Pix 2026, Qualifying Μηχανοκίνητα

23:55 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS13 Villanueva del Rey 2
Thema Insights

45 χρόνια εμπιστοσύνης: Τα προϊόντα που μας έμαθαν να εμπιστευόμαστε την ελληνική ποιότητα

Το 1981, μια ελληνική εταιρεία αποφάσισε να μπει σε έναν χώρο που μέχρι τότε ανήκε σχεδόν αποκλειστικά στις εισαγωγές προϊόντων από το εξωτερικό. Πρόθεσή της να δημιουργήσει μια 100% ελληνική πρόταση, βασισμένη στην άριστη ποιότητα, τη μοναδικότητα και την καινοτομία. Αυτή ήταν η αρχή της ΜΕΓΑ.

Καφέ «ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ» - Το πρώτο Κοινωνικό Καφενείο με εργαζόμενους άτομα με αναπηρία στο Θριάσιο Πεδίο, με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY

Υπάρχουν κάποια νέα «spots» που δεν γίνονται γνωστά επειδή είναι trendy, αλλά επειδή απλώς λειτουργούν σωστά. Χωρίς θόρυβο και περιττή προβολή. Το Καφέ «ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ» ανήκει σε αυτήν την κατηγορία.

