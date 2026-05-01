Euroleague: Χέρι χέρι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός προς το φάιναλ φορ της Αθήνας - Προηγούνται 2-0 των Μονακό και Βαλένθια, ψάχνουν άλλη μία νίκη, βίντεο

Ερυθρόλευκοι (94-64 τη Μονακό) και πράσινοι (107-105 στην παράταση μέσα στη Βαλένθια) απέχουν μόλις μία νίκη έκαστος από το φάιναλ φορ του ΟΑΚΑ και θα την ψάξουν την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη, αντίστοιχα





Πιο αναλυτικά, στη Βαλένθια ο Παναθηναϊκός απέδειξε το ειδικό βάρος της φανέλας του και με δεύτερη εκτός έδρας νίκη βρίσκεται πλέον με το ένα πόδι στο Final Four της Αθήνας. Σε ένα παιχνίδι με δραματική εξέλιξη, οι «πράσινοι» επικράτησαν με 107-105 στην παράταση, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο οποίος υπέγραψε τη νίκη με καθοριστικό σουτ στο φινάλε.







Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τη Βαλένθια να μπαίνει δυνατά και να προηγείται με 11-4, όμως ο Παναθηναϊκός αντέδρασε άμεσα, βρίσκοντας ρυθμό μέσα από τους Όσμαν και Χέιζ-Ντέιβις, ενώ η είσοδος του Τι Τζέι Σορτς έδωσε ώθηση στην επίθεση. Οι «πράσινοι» κατάφεραν να ισορροπήσουν το παιχνίδι και να πάρουν προβάδισμα στο τέλος της πρώτης περιόδου, ενώ παρά τα αμυντικά προβλήματα στη δεύτερη, έκλεισαν το ημίχρονο μπροστά (48-49).







Στην παράταση, το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο σκορ, μέχρι τη στιγμή που ο Χέιζ-Ντέιβις πήρε την ευθύνη και διαμόρφωσε το τελικό 107-105, δίνοντας στον Παναθηναϊκό το πολύτιμο 2-0.



Νωρίτερα, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο Ολυμπιακός έκανε μία από τις πιο επιβλητικές εμφανίσεις της σεζόν, συντρίβοντας τη Μονακό με 94-64 και κάνοντας επίσης το 2-0 στη σειρά. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα κυριάρχησε απόλυτα, με εντυπωσιακό μπάσκετ και διαδοχικές θεαματικές φάσεις, που ξεσήκωσαν τους φιλάθλους -μεταξύ των οποίων και οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Νόβακ Τζόκοβιτς και Κάιλ Κούζμα.



Παρά το ανταγωνιστικό ξεκίνημα της Μονακό στο πρώτο δεκάλεπτο, οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους στη δεύτερη περίοδο, πραγματοποιώντας επιμέρους 31-8 και φτάνοντας στο +28 στο ημίχρονο (59-31), «καθαρίζοντας» ουσιαστικά την υπόθεση νίκη από νωρίς.



Ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν ο κορυφαίος με 21 πόντους και 7 ριμπάουντ, έχοντας εξαιρετική ευστοχία από την περιφέρεια, ενώ ο Εβάν Φουρνιέ προσέθεσε 16 πόντους και 7 ασίστ. Πολύτιμη ήταν και η συμβολή του Τόμας Ουόκαπ με 10 πόντους και δημιουργία, καθώς και του Σακίλ ΜακΚίσικ που έδωσε ενέργεια με 11 πόντους σε περιορισμένο χρόνο συμμετοχής.



Η Μονακό επηρεάστηκε από τον τραυματισμό του Ντάνιελ Τάις από τα πρώτα λεπτά, ενώ η αποβολή του Μάικ Τζέιμς λίγο πριν το ημίχρονο έβαλε τέλος στις όποιες ελπίδες αντίδρασης. Πρώτος σκόρερ για τους φιλοξενούμενους ήταν ο Χέιζ με 11 πόντους.



Πλέον, ο Ολυμπιακός θέλει μία νίκη την ερχόμενη Τρίτη στο Πριγκιπάτο, για να κάνει το 3-0 και να πάρει την πρόκριση, ενώ το ίδιο θα επιδιώξει και ο Παναθηναϊκός την Τετάρτη στο κατάμεστο ΟΑΚΑ, κόντρα στους Ισπανούς.