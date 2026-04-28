Μια ωραία ατμόσφαιρα στη Ρεάλ: Ο Καρβαχάλ σχολίαζε στον πάγκο την αργή επιστροφή του Άρνολντ στην άμυνα, βίντεο
Ντάνι Καρβαχάλ Ρεάλ Μαδρίτης Μπέτις Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ

Μια ωραία ατμόσφαιρα στη Ρεάλ: Ο Καρβαχάλ σχολίαζε στον πάγκο την αργή επιστροφή του Άρνολντ στην άμυνα, βίντεο

Η Ρεάλ δεν μπόρεσε να πάρει τη νίκη ούτε στην έδρα της Μπέτις με αποτέλεσμα να έχει δώσει την ευκαιρία στη Μπαρτσελόνα να τελειώσει την επόμενη αγωνιστική το πρωτάθλημα

Μια ωραία ατμόσφαιρα στη Ρεάλ: Ο Καρβαχάλ σχολίαζε στον πάγκο την αργή επιστροφή του Άρνολντ στην άμυνα, βίντεο
Ο Ντάνι Καρβαχάλ αποτελεί μία από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ρόστερ της Ρεάλ, με τον 34χρονο Ισπανο να εντάσσεται στους μερένγκες το 2013 μετά από μία σεζόν στην Λεβερκούζεν και να μετράει έκτοτε 27 τίτλους σε 13 χρόνια παρουσίας.

Πλέον, δεν έχει τόσο μεγάλο χρόνο συμμετοχής από τη στιγμή που έχει αποκτηθεί για τη θέση του δεξιού μπακ ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, με το γεγονός αυτό να μην τον εμποδίζει πάντως να σχολιάζει με τον δικό του μοναδικό τρόπο τα όσα συμβαίνουν εντός αγωνιστικού χώρου σε ματς της ομάδας του.

Το ίδιο έκανε και πριν λίγα 24ωρα κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Μπέτις στο Καρτούχα (1-1), καθώς στα social media κυκλοφορεί εδώ και λίγες ώρες ένα video που τον εμφανίζει να σχολιάζει με περιπαικτικό τρόπο την… αργοπορία του Άγγλου μπακ κατά την επιστροφή του στην άμυνα σε αντεπίθεση των Σεβιγιάνων.

Όραμά μας να γίνουμε ο Νο 1 καινοτόμος διεθνής κόμβος εκπαίδευσης στη Νότια Ευρώπη

Cut The Rope

Northern Heights

Candy Bubbles

Billiards Classic

Sudoku

Free Kick Football

Bubble Tower

Find 500 Differences

Pocket Champions

Solitaire Classic

