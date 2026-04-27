Φενερμπαχτσέ: Τέλος από τον πάγκο της ομάδας ο Ντομένικο Τεντέσκο
Η Φενερμπαχτσέ προχώρησε σήμερα το απόγευμα στην απομάκρυνση του προπονητή της Ντομένικο Τεντέσκο, μία ημέρα μετά τη βαριά ήττα με 3-0 στο ντέρμπι απέναντι στην πρωτοπόρο Γαλατάσαραϊ, αποτέλεσμα που ουσιαστικά «σφράγισε» τον αποκλεισμό της ομάδας από τη μάχη του τίτλου στη Süper Lig.

Σε ανακοίνωσή του, ο σύλλογος της Κωνσταντινούπολης γνωστοποίησε τη λύση της συνεργασίας με τον Τεντέσκο, με τη Φενερμπαχτσέ να βρίσκεται πλέον στο -7 από την κορυφή, τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε της σεζόν, σε μια χρονιά όπου κυνήγησε το πρωτάθλημα που της λείπει από το 2014.


Ο 40χρονος τεχνικός είχε αναλάβει την ομάδα στις αρχές Σεπτεμβρίου, διαδεχόμενος τον Πορτογάλο Ζοζέ Μουρίνιο, σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να ανατρέψει την αγωνιστική της πορεία.

Παράλληλα, η Φενερμπαχτσέ, παρά τις ενισχύσεις του χειμερινού μεταγραφικού παζαριού με παίκτες όπως οι Ν’Γκολό Καντέ και Ματέο Γκεντουζί, δεν μπόρεσε να σταθεί ανταγωνιστικά απέναντι στη Γαλατασαράι.

Τεχνικός της ομάδας μέχρι και το τέλος του πρωταθλήματος θα είναι ο μέχρι πρότινος βοηθός προπονητή Ζεκί Μουράτ Γκιουλέ.

