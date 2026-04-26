Ο ΠΑΟΚ με σούπερ επίθεση νίκησε τον Παναθηναϊκό 3-0 και έκανε το 1-1 στους τελικούς της Volley League, δείτε βίντεο

Με MVP τον Μάρκο Γαλιώτο, επίθεση με 56% αποτελεσματικότητα και τη δυναμική υποστήριξη των οπαδών του ο Δικέφαλος πήρε τη νίκη μόλις σε 80 λεπτά και πλέον ο τίτλος θα χρειαστεί τουλάχιστον τέσσερις τελικούς για να ολοκληρωθεί. Ο Παναθηναϊκός είχε προβλήματα στην υποδοχή, μπήκε στο ματς μόνο στο 3ο σετ και αυτό μέχρι τον 20ο πόντο και όπως παραδέχτηκε και ο προπονητής του Δημήτρης Ανδρεόπουλος «Δεν πήγε καλά για εμάς ο αγώνας». Σημειωτέων πως ο ΠΑΟΚ αγωνίστηκε χωρίς τον Ούρος Κοβάσεβιτς και με τον Τόρες να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ από τον Παναθηναϊκό απουσίασε ο Πατρίκ Γκάσμαν και τη θέση του πήρε στο βασικό σχήμα ο Φιλίπ Σαβόφσκι.Όπως φαίνεται και από τη διακύμανση ο Παναθηναϊκός φάνηκε μόνο στο 3ο σετ και αυτό από τα αποτελεσματικά σερβίς του Κασαμπαλή που έφεραν σερί 4-0 και από το 18-14 έκαναν το 18-18. Ο αποτελεσματικός Τόρες έκανε το 24-22 και ο Μούχλιας που πήρε τη θέση του Κοκκινάκη στο 24-22 πήρε τον τελευταίο πόντο του αγώνα για το 25-22 και το 3-0 σετ. Είχαν προηγηθεί δύο σετ που ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε πλήρως φτάνοντας αποτελεσματικότητα επίθεσης 77% και 71% αντίστοιχα. Εξαιρετική εμφάνιση από τον MVP Γαλιώτο μοίρασε γρήγορα το παιχνίδι και έβγαλε γρήγορα τους επιθετικούς στο φιλέ.Στο 1ο σετ μετά το 10-10 που έγινε με τον Σαβόφσκι ο ΠΑΟΚ έκανε τη διαφορά αρχικά με το σερβίς του Κόλεφ για το 13-10 και μετά με το σερβίς του Ερνάντεζ για το 15-11. Με τον Παναθηναϊκό να είναι αργός και προβλέψιμος ο ΠΑΟΚ έφτασε γρήγορα στο 20-13 με τον Ερνάντεζ και ο ίδιος έκλεισε εύκολα το 2ο σετ με 25-18.Ίδια εικόνα και στο 2ο σετ με τον ΠΑΟΚ να διατηρεί τον γρήγορο ρυθμό και μετά το 9-9 πάτησε γκάζι. Αυτή τη φορά με τον Τζέντρικ και τον Τόρες που βγήκαν γρήγορα στο φιλέ για εύστοχες επιθέσεις και το 16-13 και αργότερα για το 19-15 με τον Γαλιώτο. Ο Βουλκίδης με δύο επιθέσεις μείωσε 17-15 αλλά εκεί ο ΠΑΟΚ με το σερβίς του Ερνάντεζ έκανε καθοριστικό σερί 4-0 και εκτόξευσε τη διαφορά στο 21-15. Με λάθη επί λαθών και από τις δύο ομάδων έτρεξε το σκορ 25-17 για το 2-0 σετ.Από το 3ο σετ ξεκίνησε βασικός ο Ανδρεόπουλος στη θέση του Πρωτοψάλτη αλλά ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 7-3 με τον πολύ καλό Τόρρες σε σερβίς και επίθεση. Μετά την ισοφάριση σε 18-18 από τον Παναθηναϊκό από το σερί 4-0 του Κασαμπαλή οι πράσινοι δεν είχαν συνέχεια καθώς το μπλοκ στον Νίλσεν και η επίθεση του Ερνάντεζ κράτησαν τον ΠΑΟΚ μπροστά και με Τόρρες και Μούχλια να τελειώνουν τρεις καθοριστικούς πόντους έκλεισε ο αγώνας.Διαιτητές: Βασιλειάδης - Αβραμίδης. Διαιτητής challenge: Θεμελής. Παρατηρητές: Αγώνα: Μιχελινάκης Διαιτησίας: Αντωνούλης. Επόπτες: Ψύχου-Βασδέκης. Γραμματεία: Κουμπλή.Διακύμανση:1ο σετ: 8-7, 16-12, 21-14, 25-182ο σετ: 8-6, 16-13, 21-15, 25-173ο σετ: 8-4, 16-12, 21-19, 25-22

*Οι πόντοι του ΠΑΟΚ προήλθαν από 8 άσσους, 33 επιθέσεις (56% αποτελεσματικότητα), 6 μπλοκ και 28 λάθη αντιπάλων και του Παναθηναϊκού προήλθαν από 7 άσσους, 25 επιθέσεις (42% αποτελεσματικότητα), 4 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων.Τα σετ: 3-0 (25-18, 25-17, 25-22) σε 80'Π.Α.Ο.Κ. (Βαλάντης Μαμάης): Τζέντρικ 5 (4/4 επ., 1 μπλοκ), Κοκκινάκης 4 (3/9 επ., 1 μπλοκ, 50% υπ. - 42% άριστες), Τόρες 10 (8/12 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 29% υπ. - 0% άριστες), Κόλεφ 9 (5/8 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Γαλιώτος 4 (1/3 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ), Ερνάντες 14 (11/22 επ., 3 άσσοι) / Μιχελάκης (λ, 53% υπ. - 32% άριστες), Καρασαββίδης, Μούχλιας 1 (1/1 επ.).ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γιάντσουκ 7 (6/15 επ., 1 άσσος, 53% υπ. - 27% άριστες), Νίλσεν 9 (7/17 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Βουλκίδης 3 (1/4 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Σαβόφσκι 4 (3/6 επ., 1 μπλοκ), Σπίριτο 2 (1 άσσος, 1 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 1 (1/3 επ., 50% υπ. - 30% άριστες) / Χανδρινός (λ, 33% υπ. - 25% άριστες), Κασαμπαλής 2 (2 άσσοι), Ανδρεόπουλος 8 (7/14 επ., 1 άσσος, 25% υπ. - 25% άριστες), Μανδηλάρης.Ο πασαδόρος του ΠΑΟΚ Μάρκος Γαλιώτος αναδείχτηκε MVP του β τελικού. Την βράβευση έκανε ο Στράτος Σιμόπουλος, βουλευτής Α Θεσσαλονίκης.Ο πασαδόρος του ΠΑΟΚ και MVP του αγώνα, Μάρκος Γαλιώτος, είπε: «Ήταν ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι. Δείξαμε ποιος είναι ο ΠΑΟΚ, ποιοι είμαστε εμείς. Παλεύουμε όλη τη χρονιά για το σημερινό παιχνίδι. Νομίζω παίξαμε πολύ πολύ όμορφα, παίξαμε σαν ομάδα. Ήμασταν πολύ αποτελεσματικοί και στο σέρβις και στην άμυνα και στην επίθεση. Θέλαμε να ισοφαρίσουμε τη σειρά και το καταφέραμε και πάμε για το επόμενο παιχνίδι στην Αθήνα. Η κάθε ομάδα παλεύει με όλο της το είναι. Ο Παναθηναϊκός είχε πολύ καλό ρυθμό στην έδρα του, όπως και εμείς εδώ. Είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε, θα είναι μια δύσκολη σειρά και το μόνο που μένει είναι να δούμε ποιος θα το καταφέρει».: «Ήταν μια πάρα πολύ σημαντική νίκη. Το θέλαμε, το περιμέναμε. Όταν παίζουμε στο σπίτι μας παίζουμε πολύ καλύτερα. Ξέραμε σε ποια στοιχεία του Παναθηναϊκού έπρεπε να δουλέψουμε. Προπονηθήκαμε πολύ όλη την εβδομάδα, ώστε να έρθει αυτή η νίκη. Νομίζω ήμασταν πάρα πολύ καλοί σε όλο το παιχνίδι, αλλά κυρίως στα δύο πρώτα σετ. Τώρα ξεκινάμε πάλι από το μηδέν. Τώρα θα πρέπει να συγκεντρωθούμε γιατί το επόμενο παιχνίδι στην έδρα του Παναθηναϊκού θα είναι πολύ δύσκολο. Ήταν πρώτοι στο πρωτάθλημα, έχουν το πλεονέκτημα έδρας και για αυτό πρέπει να κάνουμε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι εκεί μέσα.Το σημαντικότερο είναι ότι θα ξανά παίξουμε στην έδρα μας, αυτό θέλαμε, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που το καταφέραμε αυτό. Τώρα η ομάδα πρέπει να είναι συγκεντρωμένη και να δούμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε.Σίγουρα, είναι μεγάλη απώλεια η απουσία του Κοβάσεβιτς, αλλά όλα τα παιδιά δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό. Σήμερα ο Τόρες ήταν εξαιρετικός, όπου χρειάζεται είναι πάντα εκεί για την ομάδα, όπως έκανε και στο παιχνίδι με τον Μίλωνα. Όλη η ομάδα παίζει για τον ίδιο στόχο, και το σημαντικότερο είναι ότι όταν παίζουμε όλοι μαζί, παίζουμε πολύ ωραίο βόλεϊ. Θέλω να πω ένα τεράστιο ¨ευχαριστώ¨στον κόσμο, ελπίζω να τους κάναμε λίγο χαρούμενους γιατί ξέρω ότι μετά το χθεσινό αποτέλεσμα υπήρχε στεναχώρια. Μας δίνουν τρομερή δύναμη. Εύχομαι να είναι ευχαριστημένοι με το σημερινό αποτέλεσμα και την εμφάνισή μας ».Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Ανδρεόπουλος, τόνισε: «Δεν πήγε καλά για εμάς ο αγώνας. Αργές κινήσεις από την αρχή. Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά και στα τρία σετ ήταν καλύτερος. Οι ομάδες είναι προετοιμασμένες, με απουσίες είτε όχι, να παίζουν».Το λίμπερο του Παναθηναϊκού, Άρης Χανδρινός, ανέφερε: «Δεν μπήκαμε καλά στον αγώνα και αυτό συνεχίστηκε στα υπόλοιπα σετ. Δεν παίξαμε όπως θέλαμε. Ξέραμε ότι ο ΠΑΟΚ στο γήπεδό του θα προσπαθήσει να πάρει τη νίκη. Είναι τελικοί, όπως και να έχει, ξέραμε ότι θα αντιδράσει. Έπρεπε όμως εμείς να τον κοντρολάρουμε καλύτερα τον αγώνα. Ξεχνάμε τον αγώνα αυτόν για τη ρεβάνς στην έδρα μας. Στον κόσμο μας τα πράγματα αλλάζουν».ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ (τίτλος στις 3 νίκες)1ος τελικόςΣάββατο 18 Απριλίου 2026Γυμναστήριο Μετς, Αθήνα, 20:30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Παναθηναϊκός Α.Ο. – Π.Α.Ο.Κ. 3-1 (25-22, 25-15, 33-35, 25-16) (νίκες: 1-0)2ος τελικόςΚυριακή 26 Απριλίου 2026Γυμναστήριο PAOK Sports Arena, 18:30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός Α.Ο. 3-0 (25-18, 25-17, 25-22) (νίκες: 1-1)3ος τελικόςΔευτέρα 4 Μαΐου 2026Γυμναστήριο Μετς, Αθήνα, 19:00 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Παναθηναϊκός Α.Ο. – Π.Α.Ο.Κ.4ος τελικόςΣάββατο 9 Μαΐου 2026Γυμναστήριο PAOK Sports Arena, 17:30 (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Π.Α.Ο.Κ. - Παναθηναϊκός Α.Ο.5ος τελικόςΓυμναστήριο Μετς, Αθήνα, (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ): Παναθηναϊκός Α.Ο. – Π.Α.Ο.Κ. (αν χρειαστεί)