Κρίση στην Αλ Ιτιχάντ: Σε απόγνωση ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο καθώς αποχωρούν παίκτες και διοικούντες
Δύσκολες μέρες για τον Πορτογάλο προπονητή στη Σαουδική Αραβία – Αποχωρούν οι ποδοσφαιριστές - Αβέβαιο το μέλλον του
Μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις και περιόδους αστάθειας, φαίνεται πως βιώνει η Αλ-Ιτιχάντ, με εμφανή προβλήματα τόσο σε αγωνιστικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο.
Ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο, τεχνικός της ομάδας, παλιός γνώριμος και των ελληνικών γηπέδων από το πέρασμα του στον ΠΑΟΚ, βρίσκεται πρακτικά απομονωμένος και ανήμπορος να κάνει κάτι, μπροστά σε μια σειρά από προβλήματα που ξεπερνούν τον έλεγχό του. Σύμφωνα με την A Bola και την ιστοσελίδα Winwin, οι ριζικές αλλαγές στην διοίκηση έχουν δημιουργήσει τεράστια σύγχυση και εσωτερική αποδιοργάνωση.
Τα πράγματα έγιναν τις τελευταίες ώρες ακόμα χειρότερα όταν δύο παίκτες και δύο σημαντικοί διοικητικοί παράγοντες του συλλόγου δεν παρευρέθηκαν στην χθεσινή προπόνηση, μετά το τριήμερο ρεπό που είχε δοθεί. Σύμφωνα με πηγή του συλλόγου, αυτή η αδικαιολόγητη απουσία προκάλεσε βαθιά δυσαρέσκεια και απογοήτευση στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, δείχνοντας πως πλέον ο καθένας κάνει ότι θέλει.
Όλα αυτά έρχονται σε μια κρίσιμη στιγμή του πρωταθλήματος, καθώς η Αλ-Ιτιχάντ έχει πλέον μία τελευταία ευκαιρία προκειμένου να εξασφαλίσει την πέμπτη θέση στη βαθμολογία, η οποία θα της δώσει το εισιτήριο για τα πλέι οφ του επόμενου Champions League Ασίας (αντιμετωπίζει την Αλ-Τααβούν στις 29 Απριλίου, στην 30ή και τελευταία αγωνιστική).
Εκτός από το αγωνιστικό αδιέξοδο, η ομάδα ταλανίζεται και από το διοικητικό. Πιο συγκεκριμένα η Λάια Βινάισα, η οποία κατείχε τη θέση της επικεφαλής οργάνωσης και στρατηγικής του συλλόγου, απολύθηκε από τον Ντομίνγκος Σοάρες Ολιβέιρα, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Αλ Ιτιχάντ.
Εσωτερικές πηγές, τις οποίες επικαλείται το Winwin , δείχνουν ότι αναμένονται περισσότερες παραιτήσεις εντός των επόμενων ημερών, γεγονός που θα αφήσει τον Σέρχιο Κονσεϊσάο και τους παίκτες του κυριολεκτικά στον αέρα.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα